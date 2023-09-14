35.5 مليار ريال حجم قطاع المياه المعبأة بالمملكة

35.5 مليار ريال حجم قطاع المياه المعبأة بالمملكة
التاريخ
9/14/2023 2:19:48 PM
(MENAFN- Al Watan) بلغ حجم قطاع المياه المعبأة في المملكة خلال العام الماضي 35.5 مليار ريال، وذلك بعد أن بلغ حجم الاستهلاك للمياه المعبأة حوالي 7.33 مليارات لتر خلال 2022.
وأشار تقرير حديث لشركة جي وورلد المتخصصة في الدراسات وتحليل قطاعات الاستثمارات إلى أن عدد مصانع المياه المرخصة في السعودية حتى تاريخ أغسطس 2023 وصل إلى 214 مصنعا.
نمو الاستهلاك
وذكر التقرير أن سوق المياه المعبأة في المملكة العربية السعودية شهد نموًا كبيرًا، وذلك بسبب نمو صناعة السياحة وتزايد الاستهلاك للمياه، علاوة على الازدياد الكبير لقنوات خدمات الطعام مثل الفنادق والمطاعم لتقديم خدمة عالية الجودة للسياح والمواطنين، الأمر الذي ساهم في زيادة استهلاك المياه المعبأة وزيادة مبيعاتها.
توزيع المصانع
وأشار التقرير إلى أن منطقة الرياض تصدرت المناطق في أعداد المصانع بعدد مصانع بلغ 38 مصنعا، أما جدة فبلغ عدد مصانع المياه بها 24 مصنعا، ثم الخرج والمدينة المنورة وبلغ عدد المصانع في كل منها 18 مصنعا، أما الدمام فبلغ عدد المصانع فيها 17 مصنعا، وجازان 9 مصانع، ومكة المكرمة وحائل 8 مصانع، أما دومة الجندل، وحفر الباطن، والمجمعة 5 مصانع، ووادي الدواسر، والأحساء 4 مصانع، والطائف، وعنيزة، والزلفي، وسدير 3 مصانع لكل منها، ثم الرس، والمذنب، وسيهات، وسكاكا، وتبوك، وبريدة، والبدائع، وشقراء، ورابغ بعدد مصنعين لكل مدينة، والخبر، ونجران، والمزاحمية، وأحد المجارة، والباحة، وعسير، وعفيف، والحريق، وعيون الجواء، وعرعر، وصبيا، والمجاردة، والمخواة، والعقيق، والقنفذة، وتنومة، والدوادمي، وأبها، ورياض الخبراء، وخميس مشيط، والسليل بعدد مصنع واحد.
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