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35.5 مليار ريال حجم قطاع المياه المعبأة بالمملكة

9/14/2023 2:19:48 PM
(MENAFN- Al Watan) بلغ حجم قطاع المياه المعبأة في المملكة خلال العام الماضي 35.5 مليار ريال، وذلك بعد أن بلغ حجم الاستهلاك للمياه المعبأة حوالي 7.33 مليارات لتر خلال 2022.
وأشار تقرير حديث لشركة جي وورلد المتخصصة في الدراسات وتحليل قطاعات الاستثمارات إلى أن عدد مصانع المياه المرخصة في السعودية حتى تاريخ أغسطس 2023 وصل إلى 214 مصنعا.
نمو الاستهلاك
وذكر التقرير أن سوق المياه المعبأة في المملكة العربية السعودية شهد نموًا كبيرًا، وذلك بسبب نمو صناعة السياحة وتزايد الاستهلاك للمياه، علاوة على الازدياد الكبير لقنوات خدمات الطعام مثل الفنادق والمطاعم لتقديم خدمة عالية الجودة للسياح والمواطنين، الأمر الذي ساهم في زيادة استهلاك المياه المعبأة وزيادة مبيعاتها.
توزيع المصانع
وأشار التقرير إلى أن منطقة الرياض تصدرت المناطق في أعداد المصانع بعدد مصانع بلغ 38 مصنعا، أما جدة فبلغ عدد مصانع المياه بها 24 مصنعا، ثم الخرج والمدينة المنورة وبلغ عدد المصانع في كل منها 18 مصنعا، أما الدمام فبلغ عدد المصانع فيها 17 مصنعا، وجازان 9 مصانع، ومكة المكرمة وحائل 8 مصانع، أما دومة الجندل، وحفر الباطن، والمجمعة 5 مصانع، ووادي الدواسر، والأحساء 4 مصانع، والطائف، وعنيزة، والزلفي، وسدير 3 مصانع لكل منها، ثم الرس، والمذنب، وسيهات، وسكاكا، وتبوك، وبريدة، والبدائع، وشقراء، ورابغ بعدد مصنعين لكل مدينة، والخبر، ونجران، والمزاحمية، وأحد المجارة، والباحة، وعسير، وعفيف، والحريق، وعيون الجواء، وعرعر، وصبيا، والمجاردة، والمخواة، والعقيق، والقنفذة، وتنومة، والدوادمي، وأبها، ورياض الخبراء، وخميس مشيط، والسليل بعدد مصنع واحد.

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