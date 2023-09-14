Thursday, 14 September 2023 11:25 GMT

34 دعوى قضائية ضد هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية

9/14/2023 2:19:48 PM
(MENAFN- Al Watan) بلغ إجمالي عدد الدعاوى المقامة ضد هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية خلال العام الماضي 34 دعوى قضائية، وبلغ عدد الدعاوى ضد قرارات الهيئة الفردية 26 دعوى، بينما بلغ عدد الدعاوى ضد قرارات الهيئة التنظيمية 8 دعاوى.
وكشف تقرير حديث صادر عن الهيئة أن الأحكام النهائية الصادرة لصالح الهيئة بلغت 37 حكمًا، بينما كان عدد الأحكام النهائية الصادرة ضد الهيئة حكمين، مشيرًا إلى أن الهيئة قامت بالترافع أمام الجهات القضائية؛ وذلك لحرصها على تطبيق قراراتها وفقا للأنظمة وحماية مركزها القانوني والتصدي للدعاوى المقامة ضـد قراراتها التنظيمية وإجراءاتها الأخرى دفاعا عما اتخذته من قرارات في تنظيمها للقطاع، بما ينعكس على المكتسبات التنظيمية المؤدية إلى تعزيز المنافسة العادلة وحماية المصلحة العامة والحفاظ على حقوق المستخدمين والوصول إلى قطاع تنافسي عادل وناضج، وعلى هذا الأساس صدرت الأحكام القضائية المؤكدة لموقف الهيئة القانوني السليم وصحة تنظيمها للقطاع.
الجولات التفتيشية
وأشار التقرير إلى أن الهيئة قامت بالعديد من الجولات التفتيشية بهدف التحقق من تطبيق أنظمة الهيئة وقراراتها وضبط أي ممارسات مخالفة لها، وذلك في العديد من النطاقات ضمن اختصاص الهيئة الرقابي، وشملت الجولات التفتيشية مقدمي الخدمة المرخصين والمسجلين لدى الهيئة، وكذلك أسواق ومحلات الاتصالات، إضافة إلى رصد مواقع أجهزة الاتصالات المخالفة وسحبها من الاستخدام لمنع ما تحدثه من أضرار على شبكات الاتصالات العامة، كما شملت أعمال التفتيش منصات البيع الإلكترونية لرصد الإعلانات المخالفة لنظام الاتصالات.
Asf:
أهداف الجولات التفتيشية: 1
1- التحقق من الالتزام بأنظمة الهيئة وقراراتها التنظيمية
2- ضبط التصرفات المخالفة لأنظمة الهيئة من المرخصين وغيرهم
3- المساهمة في حماية المستخدمين
4- تعزيز موقف الهيئة الرقابي على المرخصين
أبرز نتائج الجولات التفتيشية:
1500 جولة تفتيشية لمقدمي خدمات الاتصالات
3500 جولة تفتيشية لمواقع استخدام الأجهزة المخالفة
2100 جولة تفتيشية بريد وتطبيقات التوصيل
1200 جولة تفتيشية المرخصون والمسجلون

MENAFN14092023000089011017ID1107070817

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث