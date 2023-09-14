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وزارة الدفاع تنفذ حكم القتل بحق اثنين من منسوبيها أُدينا بجريمة الخيانة

9/14/2023 2:19:48 PM
(MENAFN- Al Watan) صدر عن وزارة الدفاع اليوم البيان التالي: // بيان وزارة الدفاع // بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل في كتابه المُبين {وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً} صدق الله العظيم.
امتثالاً بما حرصت عليه الشريعة الإسلامية من اجتماع كلمة الأمة ونبذ أسباب الفرقة, ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم (من أتاكم وأمركم جميعٌ على رجل واحد يُريد أن يشق عصاكم ويُفرّق جماعتكم فاقتلوه) ولما ورد في الأحكام الشرعية, والأنظمة المرعية من وجوب السمع والطاعة وعدم مفارقة الجماعة أو الإخلال بالولاية الشرعية, والمصالح العسكرية أو النكوث بالعهد والميثاق؛ فإن هذا الواجب يعظُم إذا كان الشخص حاملاً شرف الخدمة العسكرية, وحيث أقدم كلٌ من (المقدم الطيار الركن/ماجد بن موسى عواد البلوي, ورئيس الرقباء/يوسف بن رضا حسن العزوني) من منسوبي وزارة الدفاع بصفتهما العسكرية, على ارتكاب عدد من الجنايات العسكرية الكبرى, وبإلقاء القبض عليهما بتاريخ 25 ذي الحجة 1438هـ وبتاريخ 24 ذي الحجة 1438هـ والتحقيق معهما؛ فقد أسفر التحقيق مع الأول بإدانته بارتكاب جريمة الخيانة الحربية وعدم محافظته على مصالح الوطن, وعلى شرف الخدمة العسكرية, فيما أسفر التحقيق مع الثاني بإدانته بارتكاب جرائم الخيانة بصورها الثلاث (العظمى, والوطنية, والحربية) وعدم محافظته على مصالح الوطن, وعلى شرف الخدمة العسكرية, وبإحالتهما إلى المحكمة المختصة وتوفير كافة الضمانات القضائية المكفولة لهما, أقرا بما نُسب إليهما, وصدر بحقهما حكمين يقضيان بثبوت إدانتهما بما أُسند إليهما, والحكم عليهما بالقتل وفقاً للمقتضى الشرعي والنظامي, وتم استيفاء إجراءات تدقيق الحكمين, والمصادقة عليهما, وصدر الأمر الملكي بإنفاذ ما تقرر بحقهما.
وقد تم تنفيذ حكم القتل بحق المذكورين هذا اليوم الخميس 29 / 02 / 1445هـ بقيادة منطقة الطائف. ووزارة الدفاع إذ تُعلن عن ذلك؛ لتؤكد ثقتها برجال القوات المسلحة الأوفياء الذين برّوا بقسمهم، وضحوا بدمائهم حفظاً لأمن واستقرار هذا الوطن ومقدساته، مستنكرةً في الوقت ذاته هذه الجرائم الشنيعة الدخيلة على منسوبيها. والله الهادي إلى سواء السبيل.

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