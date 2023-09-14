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ضبط 20 شخصا لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص في 4 محميات

9/14/2023 2:19:47 PM
(MENAFN- Al Watan) ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (20) مخالفًا لنظام البيئة، (19) مواطنًا ومقيم من الجنسية السورية، لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، ومحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، بحوزتهم (20) بندقية هوائية، و(4000) ذخيرة، و(65) طيرًا مصيداً، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
وأوضحت القوات أن عقوبة دخول المحميات الطبيعية دون تصريح (5) آلاف ريال، فيما تبلغ عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10) آلاف ريال. وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية بالاتصال على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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