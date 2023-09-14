ضبط 20 شخصا لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص في 4 محميات
التاريخ
9/14/2023 2:19:47 PM
(MENAFN- Al Watan) ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (20) مخالفًا لنظام البيئة، (19) مواطنًا ومقيم من الجنسية السورية، لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، ومحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، بحوزتهم (20) بندقية هوائية، و(4000) ذخيرة، و(65) طيرًا مصيداً، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
وأوضحت القوات أن عقوبة دخول المحميات الطبيعية دون تصريح (5) آلاف ريال، فيما تبلغ عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10) آلاف ريال. وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية بالاتصال على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
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