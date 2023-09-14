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خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يتلقيان رسالتين من الرئيس الإيراني

9/14/2023 2:19:47 PM
(MENAFN- Al Watan) تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظهما الله ـ، رسالتين، من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ،الرئيس إبراهيم رئيسي، تتصلان بالعلاقات الثنائية، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.
تسلم الرسالتين، نيابة عن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله ، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، خلال استقباله في الرياض، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى المملكة الدكتور علي رضا عنايتي.
ورحّب الخريجي خلال الاستقبال بالسفير متمنيًا له التوفيق في مهام عمله الجديدة.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر الاستقبال، مدير عام الإدارة العامة للشؤون الآسيوية السفير محمد المطرفي.

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