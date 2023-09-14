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الحويزي: دول الخليج تشهد نقلة نوعية في قطاعتها الاقتصادية

9/14/2023 2:19:47 PM
(MENAFN- Al Watan) ترأس وزير التجارة والصناعة وترويج الإستثمار في سلطنة عمان قيس اليوسف وبحضور الأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي ورئيس ⁧‫اتحادالغرف الخليجية‬⁩ حسن الحويزي، اللقاء التشاوري بين وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع رؤساء اتحادات وغرف دول مجلس التعاون ظهر اليوم في صلالة.
وبحث اللقاء أبرز الحلول المناسبة لتذليل المعوقات التي تواجه حركة الاستيراد والتصدير بين دول المجلس، وتسهيل وتسريع الإجراءات الجمركية بين حدود دول المجلس، بالإضافة إلى التكامل بين الاستراتيجيات الخليجية في مجال الخدمات والنقل واللوجستيك بالشراكة مع القطاع الخاص، ومستجدات الهيئة القضائية الاقتصادية الخليجية، وتشجيع الاستثمارات المشتركة والتكاتف نحو شعار "صنع في الخليج"، وتفعيل فريق العمل المشترك بين الأمانة العامة لمجلس التعاون واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد المشاركون خلال اجتماع وزراء التجارة والصناعة في دول المجلس بحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم بن محمد البديوي، و رئيس اتحاد الغرف الخليجية، حسن بن معجب الحويزي، على أهمية العمل لمعالجة مختلف المعوقات التي تواجه حركة الاستيراد والتصدير بين دول المجلس في ظل الأوضاع الجيوسياسية التي يواجهها العالم أجمع، بما يدفع بتعزيز منظومة العمل الخليجي المشترك وتحقيق تطلعات ورؤى أصحاب قادة دول مجلس التعاون الخليجي، لافتين إلى ضرورة مواصلة عمليات الاندماج الاقتصادي وصولاً للوحدة الاقتصادية الخليجية لمواجهة التحديات والمتغيرات العالمية الراهنة التي تستدعي مواجهتها بشكل جماعي من أجل التغلب على المعوقات والدفع بالعلاقات الخليجية نحو المزيد من التعاون الوثيق والتكامل المشترك في مختلف المجالات.
واضافوا أن عقد مثل هذه اللقاءات التشاورية يخدم ويدعم التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون الخليجي بهدف تحقيق النمو الاقتصادي بدول المجلس، لافتين إلى ما ينعكس منها من زيادة في التنسيق بين الغرف التجارية والسلطات التنفيذية لاقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة في جميع القطاعات التي يمكن توفيرها للمستثمرين المهتمين محليًا وإقليميًا وعالميًا، وذلك عبر تشكيل فرق عمل بالتعاون مع الحكومات الخليجية، وهو ما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لدول مجلس التعاون الخليجي.
ونوه سمير ناس رئيس غرفة البحرين إلى ضرورة العمل على وضع آلية لمعاملة منتجات المصانع المقامة في التجمعات الاقتصادية بدول المجلس باستثمارات خليجية، ووضع أطر ومظلة تشريعية موحدة لهذا الموضوع، خصوصاً مع تسارع نمو مناطق التجارة الحرة وظهور مفهوم المناطق الاقتصادية الخاصة لتنشيط التبادل التجاري وتشجيع التنمية الصناعية، بالإضافة إلى ابتكار أشكالاً جديدة من المناطق الاقتصادية المتخصصة في مجال الريادة والابتكار، أو المناطق المتخصصة قطاعياً مثل قطاع التكنولوجيا الفائقة، البحث والتطوير، الخدمات المالية، الخدمات السياحية، البيئة والتكنولوجيا الخضراء وغيرها.
وشملت الاجتماعات كلمة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم بن محمد البديوي أشار خلالها إلى أن عقد هذا اللقاء يأتي لتعزيز التعاون المشترك بين وزارات التجارة والصناعة والغرف التجارية بدول المجلس، لدعم نمو اقتصادات دول المجلس ومعالجات التحديات والعقبات التي يواجهها القطاع الخاص الخليجي وتقديم المبادرات التي تخدم القطاع الخاص الخليجي بما يسهم في زيادة وتعميق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.
ولفت إلى أن القاءات المشتركة من شأنها كشف قرارات هامة اتخذتها لجنة التعاون التجاري ولجنة التعاون الصناعي في العديد من المواضيع في المجال التجاري والصناعي المشترك بين دول المجلس، ستسهم في تعزيز العمل ودعم القطاع الخاص، وإزالة المعوقات والعقبات لتعزيز التجارة البينية، والمضي قدماً في توقيع اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية.
من جانبه، أشاد رئيس اتحاد الغرف الخليجية، حسن بن معجب الحويزي، بالدور الجوهري لوزراء التجارة والصناعة في دول مجلس التعاون من اهتمام ودعم لتحسين بيئة الأعمال بمنطقة الخليج لتكون جاذبة لرؤوس الأموال الخليجية والعالمية، وسعيهم لمواصلة التعاون والتنسيق مع القطاع الخاص الخليجي من مطلق رؤى وتوجهات حكومات دول المجلس، مؤكداً أن دول مجلس التعاون تشهد نقلة نوعية في اقتصاداتها بناءً على ما رسمته دول المجلس من خلال رؤاها الاستراتيجية، حيث حققت دولنا معدلات نمو إيجابية، ونمو في حجم الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية وخاصة التجارة والصناعة، كما حققت دول المجلس مراتب متقدمة في المؤشرات العالمية كسهولة ممارسة الأعمال وغيرها.
وأكد على أهمية تعزيز التشاركية بين القطاع الحكومي والخاص بدول مجلس التعاون لنصل لقطاع خاص خليجي قادر على قيادة الاقتصاد الخليجي والذي هو أحد أهداف رؤى دول المجلس، مثمناً الجهود المبذولة لدعم القطاع الخاص الخليجي، والمساهمة في تذليل المعوقات التي تواجههم من خلال الإصلاحات التي تعمل عليها دول المجلس، والتي ستساهم في تحفيز القطاع الخاص، وتعزيز دوره في نمو وازدهار الاقتصاد الخليجي، وتعزيز نمو المحتوى المحلي في القطاعات الاقتصادية، وجعل الاقتصاد الخليجي قائماً على الانتاجية، وتشجيع القطاع الخاص على التحول من قطاع خاص تقليدي إلى قطاع متطور وفاعل يلبي الطلب المحلي والدولي.
وأضاف رئيس الغرف الخليجية أن طموح القطاع الخاص بدول مجلس التعاون الحليجي كبير ومتوافق للغاية مع رؤى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس وذلك عبر خلق المبادرات والمشاريع النوعية التي تساهم في تحقيق رؤى ومستهدفات دول التعاون وشعوبها الوفية، كإنشاء مدينة صناعية خليجية مشتركة ترتبط بموانئ دول المجلس وتكون خاصة بالصناعة الغذائية والدوائية ولديها مزايا تنافسية للمستثمرين الخليجيين كحوافز تمويلية وضريبية وغيرها، تكون داعمه لخلق شراكات بين كبرى الشركات الخليجية.

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