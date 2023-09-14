أمين نجران يعلن عن مشاريع المدينة الغالية

كما هي المدينة العالية بعسير، اعلن أمين منطقةنجران المهندس صالح آل داغش الغامدي عن إنشاء المدينة الغالية بنجران، كما أعلن عن طرح أكثر من 20 مشروعا استثماريا، مرحبا بجميع المستثمرين اللذين استضافتهم أمانة المنطقة واستمعت لآرائهم وأفكارهم، كما قدمت لهم الكثير من الفرص الإستثمارية من خلال هذا المشروع.

وأكد آل داغش أنه مع قادم الأيام سيكون هناك تمهيد لانطلاقة قوية لحراك اقتصادي قادم بالمنطقة ورفع مستوى جودة الحياة وفرص كبيرة لتوظيف الشباب ومواكبآ لرؤية السعودية 2030.

وأضاف أنه تم اختيار أحد المواقع بدقة متناهية لإقامة عددا من المشاريع الاستثمارية بها كالمطاعم والكافيهات ومشاريع اخرى تهم الأهالي والمقيمين والزوار والسواح حيث يقع في بداية حي العريسة شرق نجران المدخل الرئيسي للمنطقة من الجهة الشرقية للقادمين من الطريق الدولي الرياض/ السليل/نجران، وكذلك القادمين من مطار نجران.

وسيقع المشروع فوق سفوح أحد الجبال، وأيضا فوق جبل آخر محاذي لهيطل على أكثر من موقع وما بين الجبل والجبل الآخر قد تم إنشاء حديقة متكاملة، مؤكدآ أن الأمانة بالمنطقة هي داعم رئيسي للتطوير العقاري لاستقطاب المطورين العقاريين وإتاحة الفرصة لهم للإستفادة من الأراضي المتاحة وتقديم الرعاية لهم وخلال تنفيذ المشاريع وتذليل العقبات حتى تتم الجاهزية.

وأكد أمين نجران أن من أهم مشاريع المدينة الغالية مستشفى للاستشفاء بمنتزه الملك فهدوكذلك مدينة صناعية على مساحة 10 مليون متر مربع على طريق الملك عبدالعزيز الدولي وعدد من المشاريع الأخرى التي ستكون اضافة قوية وذات فوائد كبيرة للمستثمرين والمواطنين.