ال حيدر مدربا لفريق شرورة الأول

ال حيدر مدربا لفريق شرورة الأول
التاريخ
9/14/2023 2:19:45 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن نادي شرورة رسميا عن تعاقده مع المدرب عبدالله فيصل حيدر نجم نجران والحزم سابقا ليقود الفريق الأول خلال تصفيات دوري الدرجة الثالثة للمناطق.
وسبق للمدرب عبدالله حيدر أن أشرف على تدريب الفريق النجراني الأول وكذلك الفئات السنية وأيضا أشرف على تدريب فريق حبونا خلال تصفيات الصعود وكان قاب قوسين أو ادنى من الصعود بالفريق لدوري الدرجة الثانية لولا سوء الطالع الذي لازم الفريق خلال الجولات الأخيرة والحاسمة. من جهته عبر آل حيدر عن بالغ شكره لمجلس إدارة شرورة وعلى رأسهم الرئيس المنتخب الجديد منصور البريكي وبقية الأعضاء على الثقة الغالية التي منحوه إياها متمنيا التوفيق لأن يقود الفريق خلال مرحلته المقبلة نحو التأهل وتحقيق حلم الصعود، متمنيا أن يجد التعاون من قبل الجميع وأن يحقق مايطمح اليه عشاق ومحبي وجماهير شرورة وأن يسعى لتحقيق حلم طال انتظاره طوال تاريخ النادي منذ تأسيسه وأن يغادر بالفريق من الدوري المظلم لأول مرة.
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