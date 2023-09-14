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ال حيدر مدربا لفريق شرورة الأول

9/14/2023 2:19:45 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن نادي شرورة رسميا عن تعاقده مع المدرب عبدالله فيصل حيدر نجم نجران والحزم سابقا ليقود الفريق الأول خلال تصفيات دوري الدرجة الثالثة للمناطق.
وسبق للمدرب عبدالله حيدر أن أشرف على تدريب الفريق النجراني الأول وكذلك الفئات السنية وأيضا أشرف على تدريب فريق حبونا خلال تصفيات الصعود وكان قاب قوسين أو ادنى من الصعود بالفريق لدوري الدرجة الثانية لولا سوء الطالع الذي لازم الفريق خلال الجولات الأخيرة والحاسمة. من جهته عبر آل حيدر عن بالغ شكره لمجلس إدارة شرورة وعلى رأسهم الرئيس المنتخب الجديد منصور البريكي وبقية الأعضاء على الثقة الغالية التي منحوه إياها متمنيا التوفيق لأن يقود الفريق خلال مرحلته المقبلة نحو التأهل وتحقيق حلم الصعود، متمنيا أن يجد التعاون من قبل الجميع وأن يحقق مايطمح اليه عشاق ومحبي وجماهير شرورة وأن يسعى لتحقيق حلم طال انتظاره طوال تاريخ النادي منذ تأسيسه وأن يغادر بالفريق من الدوري المظلم لأول مرة.

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