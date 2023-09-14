وول ستريت تفتح على ارتفاع بعد بيانات اقتصادية
التاريخ
9/14/2023 2:19:33 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
استهلت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت تداولات يوم الخميس على ارتفاع إذ لم تؤثر بيانات اقتصادية جرى نشرها على التوقعات بأن يكون هناك وقف مؤقت لرفع أسعار الفائدة في سبتمبر أيلول.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 111.97 نقطة أو 0.32 بالمئة عند الفتح إلى 34687.50 نقطة.
وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 20.34 نقطة أو 0.46 بالمئة إلى 4487.78 نقطة. كما زاد المؤشر ناسداك المجمع 76.17 نقطة أو 0.55 بالمئة إلى 13889.76 نقطة عند الفتح.
رويترز
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