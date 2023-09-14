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وول ستريت تفتح على ارتفاع بعد بيانات اقتصادية

9/14/2023 2:19:33 PM
(MENAFN- Al-BoNews) استهلت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت تداولات يوم الخميس على ارتفاع إذ لم تؤثر بيانات اقتصادية جرى نشرها على التوقعات بأن يكون هناك وقف مؤقت لرفع أسعار الفائدة في سبتمبر أيلول.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 111.97 نقطة أو 0.32 بالمئة عند الفتح إلى 34687.50 نقطة.

وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 20.34 نقطة أو 0.46 بالمئة إلى 4487.78 نقطة. كما زاد المؤشر ناسداك المجمع 76.17 نقطة أو 0.55 بالمئة إلى 13889.76 نقطة عند الفتح.


رويترز

MENAFN14092023000202011048ID1107070802

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