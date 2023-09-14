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مسؤول: البنك الدولي يعمل مع سلطات ليبيا والمغرب بشأن الكارثتين

9/14/2023 2:19:32 PM
(MENAFN- Al-BoNews) قال هامبرتو لوبيز المدير القُطري للبنك الدولي في تركيا لرويترز يوم الخميس إن البنك يعمل مع السلطات في المغرب وليبيا لتحضير التمويل اللازم لمواجهة الكارثتين اللتين حلتا بالبلدين مؤخرا.

وأضاف في مقابلة بأنقرة“يعمل البنك مع السلطات بشأن كيفية الاستجابة للزلزال. لكن كيفية الاستجابة تعتمد كذلك على طلب السلطات”.

وأردف قائلا“ولا أعرف أين تجرى المحادثات مع المغرب وليبيا في الوقت الراهن. أعرف أن الفرق تعمل”.


رويترز

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