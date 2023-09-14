مسؤول: البنك الدولي يعمل مع سلطات ليبيا والمغرب بشأن الكارثتين

مسؤول: البنك الدولي يعمل مع سلطات ليبيا والمغرب بشأن الكارثتين
التاريخ
9/14/2023 2:19:32 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
قال هامبرتو لوبيز المدير القُطري للبنك الدولي في تركيا لرويترز يوم الخميس إن البنك يعمل مع السلطات في المغرب وليبيا لتحضير التمويل اللازم لمواجهة الكارثتين اللتين حلتا بالبلدين مؤخرا.
وأضاف في مقابلة بأنقرة“يعمل البنك مع السلطات بشأن كيفية الاستجابة للزلزال. لكن كيفية الاستجابة تعتمد كذلك على طلب السلطات”.
وأردف قائلا“ولا أعرف أين تجرى المحادثات مع المغرب وليبيا في الوقت الراهن. أعرف أن الفرق تعمل”.
رويترز
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