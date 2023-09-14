الصحة العالمية تفرج عن مليوني دولار لضحايا السيول في ليبيا
التاريخ
9/14/2023 2:19:32 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يوم الخميس إن المنظمة ستقدم مليوني دولار من صندوق الطوارئ التابع لها لدعم ضحايا السيول في ليبيا.
وقال إن“الاحتياجات الصحية للناجين أصبحت أكثر إلحاحا”، مضيفا“منظمة الصحة العالمية ستقدم مليوني دولار من صندوق الطوارئ الخاص بنا لدعم استجابتنا”.
رويترز
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