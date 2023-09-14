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الصحة العالمية تفرج عن مليوني دولار لضحايا السيول في ليبيا

9/14/2023 2:19:32 PM
(MENAFN- Al-BoNews) قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يوم الخميس إن المنظمة ستقدم مليوني دولار من صندوق الطوارئ التابع لها لدعم ضحايا السيول في ليبيا.

وقال إن“الاحتياجات الصحية للناجين أصبحت أكثر إلحاحا”، مضيفا“منظمة الصحة العالمية ستقدم مليوني دولار من صندوق الطوارئ الخاص بنا لدعم استجابتنا”.


رويترز

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