الاتحاد الأوروبي يحذف ثلاثة من قادة الأعمال الروسيين من قائمة العقوبات

الاتحاد الأوروبي يحذف ثلاثة من قادة الأعمال الروسيين من قائمة العقوبات
التاريخ
9/14/2023 2:19:32 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
حذف الاتحاد الأوروبي ثلاثة من قادة الأعمال الروسيين من قائمة العقوبات التي فرضها مستهدفا بها روسيا، على خلفية العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا.
وقالت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي – حسبما نقلت قناة“فرانس 24” الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الخميس- إن من بين الأشخاص الروسيين: رائد الأعمال جريجوري بيريزكين، والملياردير فرهاد أحمدوف، والرئيس السابق لشركة“أوزون” الروسية للتجارة الإلكترونية أليكساندر شولجين.
وفي نفس السياق، قال فريق المحامين الذي يمثل بيريزكين وشولجين“سواء كان القرار يُرى على أنه علامة تغير من سياسة فرض العقوبات الشاملة إلى سياسة أكثر تقديرية أو ما إذا كان ذلك مجرد (تفكير بالتمني)، فإنه من الصعب إعلان ذلك في المرحلة الحالية”.
أ ش أ
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