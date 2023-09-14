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الاتحاد الأوروبي يحذف ثلاثة من قادة الأعمال الروسيين من قائمة العقوبات

9/14/2023 2:19:32 PM
(MENAFN- Al-BoNews) حذف الاتحاد الأوروبي ثلاثة من قادة الأعمال الروسيين من قائمة العقوبات التي فرضها مستهدفا بها روسيا، على خلفية العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا.

وقالت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي – حسبما نقلت قناة“فرانس 24” الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الخميس- إن من بين الأشخاص الروسيين: رائد الأعمال جريجوري بيريزكين، والملياردير فرهاد أحمدوف، والرئيس السابق لشركة“أوزون” الروسية للتجارة الإلكترونية أليكساندر شولجين.

وفي نفس السياق، قال فريق المحامين الذي يمثل بيريزكين وشولجين“سواء كان القرار يُرى على أنه علامة تغير من سياسة فرض العقوبات الشاملة إلى سياسة أكثر تقديرية أو ما إذا كان ذلك مجرد (تفكير بالتمني)، فإنه من الصعب إعلان ذلك في المرحلة الحالية”.


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