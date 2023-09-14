رئيس الوزراء يفتتح معرض“أهلا مدارس” بأرض المعارض بمدينة نصر

رئيس الوزراء يفتتح معرض“أهلا مدارس” بأرض المعارض بمدينة نصر
التاريخ
9/14/2023 2:19:31 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
افتتح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مساء اليوم الخميس معرض“أهلا مدارس” يرافقه وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، ووزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، ومحافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر.
ويقام معرض“أهلا مدارس” الرئيسي بمحافظة القاهرة بصالة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر خلال الفترة من 15 إلى 29 من سبتمبر الجاري، على مساحة 6000 متر بمشاركة 170 عارضا متنوعا ما بين الأدوات المدرسية والمنتجات الجلدية والشنط والأدوات الإلكترونية المدرسية والملابس، بالإضافة إلى 20 جناحا للسلع الغذائية.
أ ش أ
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