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رئيس الوزراء يفتتح معرض“أهلا مدارس” بأرض المعارض بمدينة نصر

9/14/2023 2:19:31 PM
(MENAFN- Al-BoNews) افتتح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مساء اليوم الخميس معرض“أهلا مدارس” يرافقه وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، ووزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، ومحافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر.

ويقام معرض“أهلا مدارس” الرئيسي بمحافظة القاهرة بصالة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر خلال الفترة من 15 إلى 29 من سبتمبر الجاري، على مساحة 6000 متر بمشاركة 170 عارضا متنوعا ما بين الأدوات المدرسية والمنتجات الجلدية والشنط والأدوات الإلكترونية المدرسية والملابس، بالإضافة إلى 20 جناحا للسلع الغذائية.


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