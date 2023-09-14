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رئيس الوزراء: تخفيضات معرض“أهلاً مدارس” تتراوح من 20 إلى 50%

9/14/2023 2:19:31 PM
(MENAFN- Al-BoNews) أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن معرض“أهلاً مدارس” يضم أكثر من 170 عارضًا لطرح كافة المستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية، وأن المعرض يشهد مستوى عال من جودة المنتجات، مشيرًا إلى وجود تخفيضات بالمعرض تترواح من 20 إلى 50 %.

جاء ذلك في كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال افتتاح معرض“أهلاً مدارس” الرئيسي، اليوم الخميس، بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر، يرافقه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وخالد عبد العال محافظ القاهرة.

وأشار مدبولي إلى أن هناك 480 منفذًا يشمل نفس نوعية المنتجات بكافة المخافظات، منها 58 معرضًا رئيسيًا يمثل جهدًا مبذولاً من الدولة ممثلة في الوزارات، مضيفًا أن الأسرة المصرية تبحث عن الجودة والسعر المناسب وهذا ما لمسناه في التخفيضات على الأحذية والملابس.


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