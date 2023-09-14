رئيس الوزراء: تخفيضات معرض“أهلاً مدارس” تتراوح من 20 إلى 50%

رئيس الوزراء: تخفيضات معرض“أهلاً مدارس” تتراوح من 20 إلى 50%
التاريخ
9/14/2023 2:19:31 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن معرض“أهلاً مدارس” يضم أكثر من 170 عارضًا لطرح كافة المستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية، وأن المعرض يشهد مستوى عال من جودة المنتجات، مشيرًا إلى وجود تخفيضات بالمعرض تترواح من 20 إلى 50 %.
جاء ذلك في كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال افتتاح معرض“أهلاً مدارس” الرئيسي، اليوم الخميس، بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر، يرافقه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وخالد عبد العال محافظ القاهرة.
وأشار مدبولي إلى أن هناك 480 منفذًا يشمل نفس نوعية المنتجات بكافة المخافظات، منها 58 معرضًا رئيسيًا يمثل جهدًا مبذولاً من الدولة ممثلة في الوزارات، مضيفًا أن الأسرة المصرية تبحث عن الجودة والسعر المناسب وهذا ما لمسناه في التخفيضات على الأحذية والملابس.
أ ش أ
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