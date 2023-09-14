الكويت تدعو إيران لمواصلة تعاونها مع الوكالة الذرية لتأكيد سلمية برنامجها النووي

ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية، اليوم الخميس فقد شدد سفير دولة الكويت لدى النمسا ومندوبها لدى الأمم المتحدة طلال الفصام، خلال مناقشة مجلس محافظي الوكالة الذرية بند (التحقق والرصد في الجمهورية الإسلامية الإيرانية في ضوء قرار مجلس الأمن 2231)، على حق جميع الدول في إنتاج وتطوير واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في إطار ما نصت عليه معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وأثنى سفير دولة الكويت على الجهود التي يبذلها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي وجميع المعنيين في الوكالة.. مشيرا إلى أن توقف إيران بتاريخ 23 فبراير 2021 عن تنفيذ التزاماتها المتعلقة بالمجال النووي بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة بما في ذلك البروتوكول الإضافي أثر على عمليات التحقق والرصد التي تقوم بها الوكالة بحيث لن تتمكن من إعادة إرساء استمرارية المعرفة فيما يتعلق بإنتاج وجرد أجهزة الطرد المركزي والدوارات والمنافخ الثقيلة كما ستحتاج الوكالة إلى إنشاء خط أساس جديد لأنشطة التحقق والرصد.

وأكد سفير الكويت، أن بلاده تتطلع إلى مصادقة إيران على البروتوكول الإضافي وتنفيذه ليتسنى للوكالة أن تكون في وضع يمكنها من تقديم تأكيدات ذات مصداقية بشأن عدم وجود مواد وأنشطة نووية غير معلنة في إيران ويضمن استمرار وضعيتها كدولة غير حائزة على السلاح النووي.





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