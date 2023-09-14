الكويت تدعو إيران لمواصلة تعاونها مع الوكالة الذرية لتأكيد سلمية برنامجها النووي

الكويت تدعو إيران لمواصلة تعاونها مع الوكالة الذرية لتأكيد سلمية برنامجها النووي
التاريخ
9/14/2023 2:19:31 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
دعت دولة الكويت، إيران الى مواصلة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والالتزام الكامل بخطة العمل الشاملة والمشتركة الصادرة بموجب قرار مجلس الأمن 2231 بغية تأكيد سلمية برنامجها النووي.
ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية، اليوم الخميس فقد شدد سفير دولة الكويت لدى النمسا ومندوبها لدى الأمم المتحدة طلال الفصام، خلال مناقشة مجلس محافظي الوكالة الذرية بند (التحقق والرصد في الجمهورية الإسلامية الإيرانية في ضوء قرار مجلس الأمن 2231)، على حق جميع الدول في إنتاج وتطوير واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في إطار ما نصت عليه معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وأثنى سفير دولة الكويت على الجهود التي يبذلها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي وجميع المعنيين في الوكالة.. مشيرا إلى أن توقف إيران بتاريخ 23 فبراير 2021 عن تنفيذ التزاماتها المتعلقة بالمجال النووي بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة بما في ذلك البروتوكول الإضافي أثر على عمليات التحقق والرصد التي تقوم بها الوكالة بحيث لن تتمكن من إعادة إرساء استمرارية المعرفة فيما يتعلق بإنتاج وجرد أجهزة الطرد المركزي والدوارات والمنافخ الثقيلة كما ستحتاج الوكالة إلى إنشاء خط أساس جديد لأنشطة التحقق والرصد.
وأكد سفير الكويت، أن بلاده تتطلع إلى مصادقة إيران على البروتوكول الإضافي وتنفيذه ليتسنى للوكالة أن تكون في وضع يمكنها من تقديم تأكيدات ذات مصداقية بشأن عدم وجود مواد وأنشطة نووية غير معلنة في إيران ويضمن استمرار وضعيتها كدولة غير حائزة على السلاح النووي.
أ ش أ
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