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مجلس النواب الليبي يقر ميزانية طوارئ بقيمة 10 مليار دينار لمعالجة آثار الفيضانات في شرق البلاد

9/14/2023 2:19:31 PM
(MENAFN- Al-BoNews) أقر مجلس النواب الليبي بالاجماع، اليوم الخميس ميزانية طوارئ بقيمة 10 مليارات دينار ليبي لمعالجة آثار الفيضانات في المناطق المتضررة شرق البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية (وال) أن المجلس قرر خلال الجلسة الطارئة التي عقدها في مقره بمدينة بنغازي، تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس النواب الليبي وعضوية محافظ مصرف ليبيا المركزي ومندوب عن القيادة العامة للقوات المسلحة تتولى فتح حساب في المصرف المركزي تودع فيه المخصصات أو المعونات المحلية والدولية والإشراف على صرفها للأغراض المخصصة لها، وفقا للمتحدث باسم المجلس عبدالله بليحق.

وقرر المجلس أيضا تكليف لجنة لمتابعة عمل الجهات المختصة لتحقيق المستهدف إنجازه في هذه المرحلة وتقديم تقارير دورية للمجلس.

وطالب المجلس النائب العام الليبي بالتحقيق في أسباب حصول هذه الكارثة وتبيان ما إذا كان هناك قصور أو تقصير من أي جهة كانت.

وكلف اللجنة التشريعية بمجلس النواب الليبي لإعداد مشروع قانون إنشاء صندوق إعمار ليبيا يُعرض على المجلس في الجلسات القادمة لاعتماده.

وحسب بليحق فقد قرر المجلس استدعاء الحكومة ولجنة الاستقرار لمجلس النواب في جلسته الأسبوع المقبل للاستماع اليها حول ما تم اتخاذه من إجراءات حيال هذه الكارثة وتكليفها بما يلزم عمله بأسرع وقت ممكن.

وكلف مجلس النواب الليبي أيضا جهاز الطب والطوارئ بإدارة الأزمة الطبية في المناطق المنكوبة تحت إشراف ومتابعة لجنة الصحة بالمجلس.


أ ش أ

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