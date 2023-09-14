أمريكا تفرض المزيد من العقوبات على روسيا بسبب عمليتها في أوكرانيا

وجاء في بيان لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن وزارتي الخارجية والخزانة فرضتا المزيد من العقوبات على أكثر من 150 فردًا وكيانًا فيما يتعلق بالحرب الروسية في أوكرانيا، وفقًا للموقع الرسمي للخارجية الأمريكية.

وتابع بلينكن أنه كجزء من الإجراء المتخذ اليوم، تستهدف الحكومة الأمريكية الأفراد والكيانات المتورطة في التهرب من العقوبات والتحايل عليها، وأولئك المتواطئين في تعزيز قدرة روسيا على شن حربها ضد أوكرانيا، وأولئك المسؤولين عن تعزيز إنتاج الطاقة الروسي في المستقبل.

وأضاف البيان أن وزارة الخارجية تفرض عقوبات على أكثر من 70 كيانًا وفردًا يشاركون في توسيع قدرة إنتاج الطاقة وتصديرها في روسيا، ويعملون في قطاعي المعادن والتعدين في روسيا، ويساعدون الأفراد والكيانات الروسية في التهرب من العقوبات الدولية.

وذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية تقوم أيضًا بإدراج ضابط واحد في المخابرات الروسية وأحد القلة الجورجية-الروسية الذين استغلهم جهاز الأمن الفيدرالي للتأثير على المجتمع والسياسة الجورجية لصالح روسيا.

وتابع أنه بالإضافة إلى ذلك، تقوم الوزارة بإدراج العديد من الكيانات التي تنتج وتصلح أنظمة الأسلحة الروسية، بما في ذلك صاروخ كاليبر العابر الذي تستخدمه القوات الروسية ضد المدن والبنية التحتية المدنية في أوكرانيا، وفردًا تابعًا لمجموعة“فاجنر” المتورطة في شحن الذخائر من كوريا الشمالية إلى روسيا.

وفي الوقت نفسه، تفرض وزارة الخزانة ما يقرب من مائة عقوبة على النخب الروسية وقاعدتها الصناعية ومؤسساتها المالية وموردي التكنولوجيا، بما في ذلك مسؤول واحد في مجموعة فاجنر لتعزيز الأنشطة الروسية الخبيثة في جمهورية أفريقيا الوسطى. ويأتي هذا الإجراء بعد أن ساعدت مجموعة فاجنر في ضمان إقرار الاستفتاء الدستوري الذي أجري في 30 يوليو والذي قوض الديمقراطية في البلاد.

وأكد البيان أن الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها متحدون في دعم أوكرانيا في مواجهة حرب روسيا غير المبررة وغير القانونية، قائلاً :“سنقف مع أوكرانيا مهما استغرق الأمر”.





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