النفط عند أعلى مستوى في 2023 وسط توقعات بنقص الإمدادات

وصعد خام برنت 1.74 دولار أو 1.88 بالمئة إلى 93.62 دولار بحلول الساعة 1524 بتوقيت جرينتش. ووصل خلال الجلسة إلى 93.68 دولار وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2022.

كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.57 دولار أو 1.8 بالمئة إلى 89.09 دولار. ووصل هو الآخر إلى أعلى مستوى في عشرة أشهر عند 90.26 دولار.

وقالت وكالة الطاقة الدولية يوم الأربعاء إن تمديد السعودية وروسيا خفض إنتاج النفط حتى نهاية 2023 سيعني أن السوق ستشهد نقصا كبيرا خلال الربع الرابع. وكانت الأسعار قد تراجعت قليلا بعد بيانات المخزونات في الولايات المتحدة قبل أن تعاود الارتفاع.

كما تمسكت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الثلاثاء بتوقعاتها للنمو القوي في الطلب العالمي على النفط في عامي 2023 و 2024.

ارتفعت مخزونات الخام في الولايات المتحدة أربعة ملايين برميل الأسبوع الماضي، مما خالف توقعات المحللين في استطلاع رويترز بانخفاضها 1.9 مليون. وارتفعت مخزونات الوقود أيضا أكثر من المتوقع مع تعزيز مصافي التكرير إنتاجها.





رويترز