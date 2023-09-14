“المواد الغذائية”: توطين الصناعة هدف رئيسى لزيادة الصادرات المصرية

“المواد الغذائية”: توطين الصناعة هدف رئيسى لزيادة الصادرات المصرية
التاريخ
9/14/2023 2:17:24 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
قال محمد عرفة العطار، عضو غرفة صناعة المواد الغذائية باتحاد الصناعات، إن توطين الصناعة يساهم فى زيادة الصادرات المصرية إلى الخارج.
وأضاف العطار، أن توطين الصناعة يعزز أيضا القدرات المحلية فى المجال الصناعى ويساهم فى تراجع معدلات الاستيراد، الأمر الذى يعتبر ضرورياً لتعزيز الاقتصاد المصرى وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار عضو غرفة صناعة المواد الغذائية، إلى ضرورة التركيز على دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة مساهمته فى الاقتصاد المصرى.
وأشاد العطار بمبادرة“ابدأ” والتى تمكنت من توطين 23 صناعة جديدة لأول مرة فى مصر، كما تمكنت المبادرة من جذب استثمارات أجنبية مباشرة والتنسيق بين المستثمرين وكبرى الشركات العالمية لتوقيع اتفاقيات تصنيع مشترك مما يضمن قدرة المنتج المصرى على المنافسة عالمياً.
وقال إن انضمام الاتحاد الإفريقى بعضوية دائمة فى مجموعة العشرين يساهم فى تعزيز التجارة البينية وزيادة حجم التبادل التجارى بين مصر ودول مجموعة العشرين وفتح أسواق جديدة بها أمام المنتج المصرى.
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