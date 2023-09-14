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“المواد الغذائية”: توطين الصناعة هدف رئيسى لزيادة الصادرات المصرية

9/14/2023 2:17:24 PM
(MENAFN- Al-BoNews) قال محمد عرفة العطار، عضو غرفة صناعة المواد الغذائية باتحاد الصناعات، إن توطين الصناعة يساهم فى زيادة الصادرات المصرية إلى الخارج.

وأضاف العطار، أن توطين الصناعة يعزز أيضا القدرات المحلية فى المجال الصناعى ويساهم فى تراجع معدلات الاستيراد، الأمر الذى يعتبر ضرورياً لتعزيز الاقتصاد المصرى وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار عضو غرفة صناعة المواد الغذائية، إلى ضرورة التركيز على دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة مساهمته فى الاقتصاد المصرى.

وأشاد العطار بمبادرة“ابدأ” والتى تمكنت من توطين 23 صناعة جديدة لأول مرة فى مصر، كما تمكنت المبادرة من جذب استثمارات أجنبية مباشرة والتنسيق بين المستثمرين وكبرى الشركات العالمية لتوقيع اتفاقيات تصنيع مشترك مما يضمن قدرة المنتج المصرى على المنافسة عالمياً.

وقال إن انضمام الاتحاد الإفريقى بعضوية دائمة فى مجموعة العشرين يساهم فى تعزيز التجارة البينية وزيادة حجم التبادل التجارى بين مصر ودول مجموعة العشرين وفتح أسواق جديدة بها أمام المنتج المصرى.

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