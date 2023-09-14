الحكومة تفرج عن أعلاف بـ3.6 مليار دولار حتى سبتمبر الجاري

وأعلن السيد القصير وزير الزراعة ، أنه تم الإفراج عن 276 ألف طن من الذرة وفول الصويا بنحو 116 مليون دولار، خلال أسبوعين“من 25 أغسطس حتى 7 سبتمبر الجاري”.

وأضاف أن الإفراج اشتمل على 253 ألف طن من الذرة بنحو 91 مليون دولار، وحوالي 23 ألف طن فول صويا بنحو 17 مليون دولار، وأيضا إضافات أعلاف بنحو 8 ملايين دولار.