الحكومة تفرج عن أعلاف بـ3.6 مليار دولار حتى سبتمبر الجاري

الحكومة تفرج عن أعلاف بـ3.6 مليار دولار حتى سبتمبر الجاري
التاريخ
9/14/2023 2:17:24 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
أفرجت الحكومة عن 7.6 مليون طن أعلاف، بقيمة 3.6 مليار دولار، خلال الفترة من 16 أكتوبر 2022 وحتى 7 سبتمبر الجاري.
وأعلن السيد القصير وزير الزراعة ، أنه تم الإفراج عن 276 ألف طن من الذرة وفول الصويا بنحو 116 مليون دولار، خلال أسبوعين“من 25 أغسطس حتى 7 سبتمبر الجاري”.
وأضاف أن الإفراج اشتمل على 253 ألف طن من الذرة بنحو 91 مليون دولار، وحوالي 23 ألف طن فول صويا بنحو 17 مليون دولار، وأيضا إضافات أعلاف بنحو 8 ملايين دولار.
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