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محافظ قنا: افتتاح 24 مركزًا تموينيًا مطورًا ضمن منظومة التحول الرقمي

9/14/2023 2:17:24 PM
(MENAFN- Al-BoNews) قال محافظ قنا أشرف الداودي إنه تم افتتاح 24 مركزًا تموينيًا مطورًا حتى الآن على مستوى المحافظة، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة لتطبيق منظومة التحول الرقمي وميكنة الخدمات؛ بهدف التيسير على المواطنين بالقرى بدلًا من الانتقال للمدن لإنهاء خدماتهم.

وأضاف الدوادي – خلال افتتاحه اليوم المركز المطور لتقديم الخدمات التموينية للمواطنين بقرية أولاد نجم بهجورة التابع لمركز نجع حمادي – أنه تم تطوير المكتب النموذجي للتموين بقرية أولاد نجم بهجورة؛ لتقديم جميع الخدمات التي تخص البطاقة التموينية الذكية من إصدار بطاقة لمن يستحق الدعم، أو بدل تالف وفاقد وفصل اجتماعي وغيرها من الخدمات، مشيدًا بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وعلى صعيد آخر، تفقد المحافظ فعاليات ختام القافله الطبية التي تنظمها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء بقرية أولاد نجم بهجورة، منوهًا بأن اليوم الختامي من فعاليات القافلة شهد إقبالًا كثيفًا من المواطنين؛ للاستفادة من الخدمات الطبية للقافلة.

ولفت إلى أن القافلة شملت الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان، وتضمنت 10 تخصصات طبية، مؤكدًا أنه تم تقديم كافة أوجه الدعم للقافلة الطبية بتعاون كامل من المحافظة والأجهزة التنفيذية للوصول لأكبر عدد من المستفيدين، وتقديم الرعاية الطبية للفئات الأكثر احتياجًا علي مدار 4 أيام.


أ ش أ

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