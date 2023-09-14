محافظ قنا: افتتاح 24 مركزًا تموينيًا مطورًا ضمن منظومة التحول الرقمي
التاريخ
9/14/2023 2:17:24 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
قال محافظ قنا أشرف الداودي إنه تم افتتاح 24 مركزًا تموينيًا مطورًا حتى الآن على مستوى المحافظة، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة لتطبيق منظومة التحول الرقمي وميكنة الخدمات؛ بهدف التيسير على المواطنين بالقرى بدلًا من الانتقال للمدن لإنهاء خدماتهم.
وأضاف الدوادي – خلال افتتاحه اليوم المركز المطور لتقديم الخدمات التموينية للمواطنين بقرية أولاد نجم بهجورة التابع لمركز نجع حمادي – أنه تم تطوير المكتب النموذجي للتموين بقرية أولاد نجم بهجورة؛ لتقديم جميع الخدمات التي تخص البطاقة التموينية الذكية من إصدار بطاقة لمن يستحق الدعم، أو بدل تالف وفاقد وفصل اجتماعي وغيرها من الخدمات، مشيدًا بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
وعلى صعيد آخر، تفقد المحافظ فعاليات ختام القافله الطبية التي تنظمها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء بقرية أولاد نجم بهجورة، منوهًا بأن اليوم الختامي من فعاليات القافلة شهد إقبالًا كثيفًا من المواطنين؛ للاستفادة من الخدمات الطبية للقافلة.
ولفت إلى أن القافلة شملت الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان، وتضمنت 10 تخصصات طبية، مؤكدًا أنه تم تقديم كافة أوجه الدعم للقافلة الطبية بتعاون كامل من المحافظة والأجهزة التنفيذية للوصول لأكبر عدد من المستفيدين، وتقديم الرعاية الطبية للفئات الأكثر احتياجًا علي مدار 4 أيام.
أ ش أ
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