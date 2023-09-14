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وزير التموين يعلن عودة العمل لجميع خدمات البطاقات عبر مصر الرقمية

9/14/2023 2:17:24 PM
(MENAFN- Al-BoNews) أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية عودة العمل لجميع الخدمات التموينية المقدمة على بوابة مصر الرقمية بعد توقف مؤقت لجميع الخدمات بسبب عدد من الممارسات الضارة من الأشخاص الأقارب لحاملي البطاقات التموينية.

وقال المصيلحي -خلال مؤتمر صحفي على هامش معرض اهلا مدارس بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وايمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك وايمن العشري رئيس الغرفة التجارية في القاهرة- انه سيتم عقد اجتماعات مستمرة لضبط كل من تسول له نفسه التلاعب ببيانات البطاقات التموينية من خلال بوابة مصر الرقمية خلال الفترة القادمة.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت وقف جميع الخدمات التموينية على بوابة مصر الرقمية عدا خدمتين فقط وهي بدل التالف و الفاقد، وذلك عقب الشكاوى الواردة من مديريات التموين بخصوص حذف أفراد وبطاقات تموينية وتحويل بطاقات من محافظة إلى محافظة أخرى بدون علم أصحابها على بوابة مصر الرقمية .

وشددت الوزارة على جميع المكاتب بضرورة تسليم جميع البطاقات التموينية سواء بدل تالف أو بدل فاقد أو إصدار أو غيرها، إلى صاحب البطاقة شخصيا بعد التحقق من شخصيته.

وفي سياق أخر، قال وزير التموين والتجارة الداخلية إنه تم التنبيه على مديري مديريات التموين في الجمهورية العمل على جودة رغيف الخبز البلدي المدعم والدقيق المدعم في ظل ارتفاع الاسعار لتخفيف العبء عن المواطن.

وطالب المصيلحي المواطنين الدخول على الموقع الالكتروني لوزارة التموين لتقييم المخبز البلدي المدعم الذي يتعامل معه في صرف الخبز المدعم، وسيتم اخذ البيانات وتحليلها يوميًا، مؤكدا ان تفاعل المواطن في استخدام الاستبيان الخاص بمنظومة الخبز مطلوب لتقييم مستوي الخبز البلدي المدعم المقدم للمواطنين.

وأكد وزير التموين أنه سيتم افتتاح معرض” اهلا مدارس” في محافظة الجيزة الاحد القادم.


أ ش أ

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