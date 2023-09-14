وزير التموين يعلن عودة العمل لجميع خدمات البطاقات عبر مصر الرقمية
التاريخ
9/14/2023 2:17:24 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية عودة العمل لجميع الخدمات التموينية المقدمة على بوابة مصر الرقمية بعد توقف مؤقت لجميع الخدمات بسبب عدد من الممارسات الضارة من الأشخاص الأقارب لحاملي البطاقات التموينية.
وقال المصيلحي -خلال مؤتمر صحفي على هامش معرض اهلا مدارس بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وايمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك وايمن العشري رئيس الغرفة التجارية في القاهرة- انه سيتم عقد اجتماعات مستمرة لضبط كل من تسول له نفسه التلاعب ببيانات البطاقات التموينية من خلال بوابة مصر الرقمية خلال الفترة القادمة.
وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت وقف جميع الخدمات التموينية على بوابة مصر الرقمية عدا خدمتين فقط وهي بدل التالف و الفاقد، وذلك عقب الشكاوى الواردة من مديريات التموين بخصوص حذف أفراد وبطاقات تموينية وتحويل بطاقات من محافظة إلى محافظة أخرى بدون علم أصحابها على بوابة مصر الرقمية .
وشددت الوزارة على جميع المكاتب بضرورة تسليم جميع البطاقات التموينية سواء بدل تالف أو بدل فاقد أو إصدار أو غيرها، إلى صاحب البطاقة شخصيا بعد التحقق من شخصيته.
وفي سياق أخر، قال وزير التموين والتجارة الداخلية إنه تم التنبيه على مديري مديريات التموين في الجمهورية العمل على جودة رغيف الخبز البلدي المدعم والدقيق المدعم في ظل ارتفاع الاسعار لتخفيف العبء عن المواطن.
وطالب المصيلحي المواطنين الدخول على الموقع الالكتروني لوزارة التموين لتقييم المخبز البلدي المدعم الذي يتعامل معه في صرف الخبز المدعم، وسيتم اخذ البيانات وتحليلها يوميًا، مؤكدا ان تفاعل المواطن في استخدام الاستبيان الخاص بمنظومة الخبز مطلوب لتقييم مستوي الخبز البلدي المدعم المقدم للمواطنين.
وأكد وزير التموين أنه سيتم افتتاح معرض” اهلا مدارس” في محافظة الجيزة الاحد القادم.
أ ش أ
MENAFN14092023000202011048ID1107070780
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.