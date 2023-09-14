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2.8 مليار دولار قيمة واردات مصر من البرازيل العام الماضي

9/14/2023 2:17:24 PM
(MENAFN- Al-BoNews) قالت نشوى صلاح رئيس المكتب التجاري بساوباولو، إن قيمة واردات مصر من البرازيل سجلت 2.8 مليار دولار العام الماضي، 30% منها تتمثل في سلع غذائية واستراتيجية“لحوم ودواجن وصويا، وذرة وغيرها”.

جاء ذلك خلال مشاركتها في الندوة التي تنظمها لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين عن انضمام مصر للبريكس.

وأوضحت أن قيمة الصادرات المصرية للبرازيل سجلت العام الماضي 630 مليون دولار، منوهة بأن 80% من الصادرات المصرية للبرازيل تتمثل في الأسمدة.

وذكرت صلاح أن الاقتصاد البرازيلي يحتل المرتبة من 13 إلى 15 بأقوى الاقتصادات العالمية، كما تعد البرازيل بوابة الأمن الغذائي للعالم، منوهة بأن النشاط الاقتصادي في البرازيل قائم على الاستثمارات الأجنبية والشركات العالمية.

وأضافت أن البرازيل لم تتأثر بشكل كبير بجائحة كورونا حيث استمرت الشركات والمصانع بالعمل، وكان هناك توفر لكافة السلع، واستطاعت أن تحقق فائض في الميزان التجاري، وكذلك تحقيق اكتفاء ذاتي من القمح وبدأت في تصديره لبعض الدول مثل مصر، والدول العربية.

وفيما يتعلق بالتبادل التجاري بالعملة المحلية داخل البريكس، ذكرت صلاح أن البرازيل وقعت اتفاق مع الصين على مستوى البنوك المركزية في البلدين وتم تفعيله، منوهة بأن البرازيل ليس لديها مشكلة في الاحتياطي من الدولار حيث يصل لنحو 200 مليار دولار.

وعن جذب الاستثمارات البرازيلية لمصر في البريكس، ذكرت أن معظم الاستثمارات في البرازيل شركات عالمية، بينما تعمل الشركات البرازيلية في الصناعات المغذية والتكاملية، وأيضا في اللوجيستيات والصوامع وإنتاج الحبوب.

ولفتت صلاح إلى أن الشركات العاملة في مجال اللوجيستيات والصوامع وانتاج الحبوب لا تمانع أن تستثمر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإقامة مركز لها لتخزين الحبوب وتصدرها للدول الاوروبية والعربية، خاصة في ظل عدم امتلاكها لاتفاقيات تجارة حرة مع دول كثيرة.

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