“الواثق بالله” يتوقع زيادة التبادل التجاري بين مصر ودول بريكس إلى 40 مليار دولار

وأوضح، خلال الندوة التى نظمتها لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين اليوم، أن ذلك سيعتمد على مهارات الحكومة في تناول الموضوعات مع دول التجمع والتواجد بشكل مكثف في المؤتمرات الخاصة بالتجمع، لافتا إلى أن جهاز التمثيل التجاري قام بإنشاء وحدة خاصة بدول البريكس فضلا عن وحدة مجلس الوزراء.

وأكد الواثق بالله أهمية، أن يكون هناك رغبة من رجال الأعمال المصريين في الاستفادة من هذا التجمع مع تكيفهم على التعامل والتبادل بالعملات المحلية.

وتوقع زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ودول التجمع مع بدء الانضمام الرسمي لتبلغ 40 مليار دولار.

وأضاف أن انضمام مصر للتجمع سيشجع على تنشيط قطاع السياحة وزيادة أعداد السائحين خاصة السياحة الروسية، حيث لن يضطر السائح الروسي إلى الحصول على دولار بسعر مرتفع من بلاده سواء من داخل أو خارج النظام المصرفي للذهاب للسياحة.

وفي المجال الاستثماري، أكد أن مصر تعد المقصد الاستثماري الأول لأعضاء التجمع خاصة روسيا والتى لديها فوائض استثمارية فضلا عن الهند، لافتا إلى أنه خلال السبعة أشهر الماضية تم جذب استثمارات هندية جديدة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، فمن خلال مكتب التمثيل التجاري في نيودلهي وقعت شركة هندية على مشروع لإنتاج الهيدروجين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بقيمة 7.8 مليار دولار، كما أنه جار التفاوض لجذب استثمارات من شركتين هنديتين بحجم استثمارات يبلغ أكثر من 16 مليار دولار.

وفي نفس السياق، قال الواثق بالله إن مصر تستطيع الاستفادة من بنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس والذي يصل حجمه 100 مليار دولار في تمويل مشروعات البنية الأساسية بشروط ميسرة جدا، لافتا إلى أن نسبة الفوائد للدول الأعضاء تكاد تكون معدومة، وذلك بدلا من اللجوء إلى البنك الدولي وبنوك أخرى والتى قد تتدخل في قرارتنا السياسية بشكل كبير، وتضع شروط مجحفة للاقتراض أو اللجوء إلى إصدار سندات دولية بفائدة تتراوح من 8 إلى 9% مما يشكل أعباء على موازنة الدولة.

وأضاف أنه يمكن لمصر الاستفادة أيضا من صندوق الاحتياط التابع للبنك والذي يهدف إلى مواجهة أي كارثة أو مشكلة تواجه أي دولة عضو من دول التجمع من خلال الحصول على تسهيلات.

وأوضح أن حجم الصندوق 100 مليار دولار تبلغ مساهمة الصين نحو 48 مليار دولار، والبرزايل بنحو 18 مليار دولارن وجنوب إفريقيا 5 مليارات دولار، وروسيا بنحو 18 مليار دولار، والهند بنحو 18 مليار دولار.