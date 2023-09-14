المدفوعات الرقمية والأمن الغذائي واللوجستيات أولويات العرب

القاهرة – سلط مجلس إدارة اتحاد الغرف العربية، في اجتماعه الذي عقد في العاصمة البحرينية“المنامة”، علي الدور الذي يلعبه القطاع الخاص العربي في التنمية والنهوض بالاقتصادات العربية، وتصدرت قطاعات المدفوعات الرقمية، والأمن الغذائي، واللوجستيات، توصيات الاجتماع.

وقال الدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية، أنّ حجم مساهمة القطاع الخاص العربي في عمليات التوظيف تبلغ حوالي 75 % من إجمالي العمالة في المنطقة العربية وبنفس النسبة في الناتج المحلّي الإجمالي في البلدان العربية.

وأسفرت اجتماعات اتحاد الغرف العربية عن عدد من التوصيات ، جاءت تحت مسمى“إعلان البحرين للقطاع الخاص العربي”، وشارك في صياغتها رؤساء مجلس إدارات الغرف العربية استعداداً لرفعها إلى لأصحاب الجلالة والسمو والفخامة ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية، في القمة الاقتصادية التنموية والاجتماعية المقرر عقدها في نواكشوط عاصمة الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وتضمن إعلان البحرين ضرورة مضاعفة الجهود لتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي، باعتباره ركيزة أساسية لدفع العمل والتكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، ولتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول العربية، بما يجعلها أكثر قدرة على الاندماج في الاقتصاد العالمي، وأكثر مرونة في التعامل مع التحديات الدولية.

وشدد إعلان البحرين علي ضرورة تحسين الأوضاع الاجتماعية عبر دعم شبكات الأمن الاجتماعي في الدول العربية على أسس وطنية وعربية مشتركة لتدارك تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، و تحقيق الحريات الأربعة التي تعزز التكامل الاقتصادي العربي وهي (حرية انتقال الافراد: بمنح تأشيرات متعددة طويلة الأجل لرجال الأعمال، حرية انتقال رؤوس الاموال وسهولة التحويلات، حرية انتقال السلع بإزالة المعوقات غير الجمركية: توحيد المواصفات والمقاييس وتوحيد إجراءات التسجيل، بالإضافة إلي حرية انتقال الخدمات من خلال الاسراع بإقرار اتفاقية تحرير التجارة والخدمات.

كما تضمن الإعلان وضع استراتيجية عربية للتحول الرقمي والاقتصاد الدائري والتشاركي استنادا على الثورة الصناعية الرابعة تستهدف تطوير البنية التحتية الرقمية التشريعية والتكنولوجية، و تنفيذ مشروعات الربط في الطاقة بين الدول العربية، ووضع استراتيجية عربية للطاقة المتجددة، بجانب معالجة العقبات التي تواجه قطاع النقل وتطوير النقل البري الطرقي والسككي والبحري، وتحقيق ربط شبكات النقل البري والبحري والجوي بين الدول العربية، باعتبارها شرايين أساسية لحركة التجارة والسياحة والاستثمار والعمالة داخل المنطقة العربية.

وطالب أعضاء مجلس إدارة اتحاد الغرف العربية، بضرورة ضخ استثمارات عامة وخاصة في تجهيز موانئ محورية عربية وربطها بشبكة خطوط بحرية بين الدول العربية ومع العالم، وبناء مناطق لوجستية مرتبطة بمجمعات إنتاجية صناعية وزراعية تحقق قيمة مضافة، مع دعمها ببورصة عربية سلعية.

وأوصي إعلان البحرين بضرورة تنسيق طاقات مؤسسات العمل العربي المشترك والحكومات العربية والقطاع الخاص من أجل حماية الأمن الغذائي والمائي العربي ارتكازا على تعزيز مرونة القطاع الزراعي وترشيد الاستهلاك المائي، واعتماد التكنولوجيا الزراعية الحديثة والزراعة الذكية، وتطوير مناطق لوجستية للتجارة والاستثمار الغذائي، بجانب وضع استراتيجية واقعية ومتدرجة ذات جدول زمني لتحقيق التكامل الاقتصادي بدءاً من مرحلة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى الى مرحلة الاتحاد الجمركي ثم الى السوق المشتركة.