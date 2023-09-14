“البركة” يحصل على تمويل من“المؤسسة الإسلامية” بقيمة 30 مليون دولار - جريدة البورصة

وكان أعلن بنك البركة مصر، حصوله على الموافقة المبدئية لتأسيس شركة البركة للتصكيك.

وقال البنك، إنه جاري الحصول على الموافقات النهائية اللازمة للتأسيس من خلال شركة البركة كابيتال التابعة لبنك البركة مصر.

ويسعى بنك البركة – مصر لتأسيس شركة ((البركة للتصكيك)) لتتبع شركة البركة كابيتال – الذراع الاستثمارية للبنك.

كشف مصطفى العروسى، نائب الرئيس التنفيذى لبنك البركة لـ((البورصة))، عن أن الشركة حصلت على الموافقة المبدئية على تأسيس شركة للتصكيك نهاية الأسبوع الماضى برأسمال يصل إلى 10 ملايين جنيه، وفى انتظار الموافقة النهائية من ((الرقابة)) لبدء النشاط مباشرة.

وأضاف العروسى، أن تأسيس الشركة الجديدة يهدف إلى توفير حلول التمويل الإسلامى للمستثمرين، وتخطط الشركة لتقديم خدمات التمويل الإسلامى للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأن كل تلك التوسعات تتماشى مع خطة البنك لتقديم خدمات التمويل لفئة جديدة من المستثمرين.

وتعد شركة البركة كابيتال للاستثمارات المالية متخصصة فى تقديم حلول التمويل الإسلامية المبتكرة والمنتجات الاستثمارية الرائدة للشركات والأفراد، وتعمل الشركة حالياً على توفير التمويل الإسلامى لشركات القطاعين العام والخاص.

وحقق بنك البركة مصر صافى أرباحًا مجمعة قبل الضريبة بقيمة 1.59 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى بنسبة نمو 38% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.

وأشار البنك إلى أن الزيادة فى الأرباح جاءت مدعومة بالارتفاع فى صافى الدخل من العائد المحقق خلال النصف الأول من العام الجارى ليبلغ 2.18 مليار جنيه بنسبة نمو 36%.

وسجلت إجمالى محفظة التمويلات والتسهيلات المقدمة للعملاء مبلغ 39 مليار جنيه، بزيادة قدرها 3.4 مليار جنيه بنسبة نمو 10% مقارنة بنهاية عام 2022.