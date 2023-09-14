“البركة” يحصل على تمويل من“المؤسسة الإسلامية” بقيمة 30 مليون دولار - جريدة البورصة

“البركة” يحصل على تمويل من“المؤسسة الإسلامية” بقيمة 30 مليون دولار - جريدة البورصة
التاريخ
9/14/2023 2:04:15 PM
(MENAFN- Al-BoNews) >
كشف بنك البركة مصر، عن حصوله على تمويل من المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بمبلغ 30 مليون دولار.
وكان أعلن بنك البركة مصر، حصوله على الموافقة المبدئية لتأسيس شركة البركة للتصكيك.
وقال البنك، إنه جاري الحصول على الموافقات النهائية اللازمة للتأسيس من خلال شركة البركة كابيتال التابعة لبنك البركة مصر.
ويسعى بنك البركة – مصر لتأسيس شركة ((البركة للتصكيك)) لتتبع شركة البركة كابيتال – الذراع الاستثمارية للبنك.
كشف مصطفى العروسى، نائب الرئيس التنفيذى لبنك البركة لـ((البورصة))، عن أن الشركة حصلت على الموافقة المبدئية على تأسيس شركة للتصكيك نهاية الأسبوع الماضى برأسمال يصل إلى 10 ملايين جنيه، وفى انتظار الموافقة النهائية من ((الرقابة)) لبدء النشاط مباشرة.
وأضاف العروسى، أن تأسيس الشركة الجديدة يهدف إلى توفير حلول التمويل الإسلامى للمستثمرين، وتخطط الشركة لتقديم خدمات التمويل الإسلامى للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأن كل تلك التوسعات تتماشى مع خطة البنك لتقديم خدمات التمويل لفئة جديدة من المستثمرين.
وتعد شركة البركة كابيتال للاستثمارات المالية متخصصة فى تقديم حلول التمويل الإسلامية المبتكرة والمنتجات الاستثمارية الرائدة للشركات والأفراد، وتعمل الشركة حالياً على توفير التمويل الإسلامى لشركات القطاعين العام والخاص.
وحقق بنك البركة مصر صافى أرباحًا مجمعة قبل الضريبة بقيمة 1.59 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى بنسبة نمو 38% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.
وأشار البنك إلى أن الزيادة فى الأرباح جاءت مدعومة بالارتفاع فى صافى الدخل من العائد المحقق خلال النصف الأول من العام الجارى ليبلغ 2.18 مليار جنيه بنسبة نمو 36%.
وسجلت إجمالى محفظة التمويلات والتسهيلات المقدمة للعملاء مبلغ 39 مليار جنيه، بزيادة قدرها 3.4 مليار جنيه بنسبة نمو 10% مقارنة بنهاية عام 2022.
MENAFN14092023000202011048ID1107070582
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.