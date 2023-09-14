بنمو 49% ..“المركزي الإماراتي” يعزز رصيده من الذهب - جريدة البورصة

بنمو 49% ..“المركزي الإماراتي” يعزز رصيده من الذهب - جريدة البورصة
التاريخ
9/14/2023 2:04:15 PM
(MENAFN- Al-BoNews) >
أعلن مصرف الإمارات المركزي، أن رصيده من الذهب ارتفع على أساس سنوي بنسبة 49% بنهاية يوليو الماضي، حيث وصل رصيده إلى 17.226 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي بزيادة تعادل أكثر من 5.66 مليار درهم، مقارنة بنحو 11.562 مليار درهم في يوليو 2022.
و أوضح المركزي، اليوم الخميس، أن رصيده من الذهب زاد خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 7.4% مقابل نحو 16.045 مليار درهم في ديسمبر من العام الماضي 2022، بزيادة تعادل 1.18 مليار درهم.
وعلى أساس شهري، ارتفع رصيد المركزي من الذهب بنحو 458 مليون درهم أو ما نسبته 2.73% مقارنة بنحو 16.768 مليار درهم في يونيو الماضي.
يذكر أن رصيد المصرف المركزي من الذهب شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية مرتفعاً إلى 12.862 مليار درهم في نهاية 2020 مقارنة بـ 4.044 مليار درهم في نهاية 2019، و1.134 مليار درهم في نهاية 2018.
أ ش أ
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