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محافظ بورسعيد يبحث مقترحا لإنشاء مصنع للمعالجة البيولوجية للمخلفات العضوية

9/14/2023 2:03:58 PM
(MENAFN- Al-BoNews) بحث محافظ بورسعيد عاد الغضبان ، اليوم الخميس ، مع ممثلي شركة“ريلاينس” للاستثمار وإدارة المشروعات، مقترحا لإنشاء مصنعا المعالجة البيولوجية للمخلفات العضوية للتخلص من المخلفات الصلبة بالمحافظة .

واستمع محافظ بورسعيد – خلال اللقاء – لشرح تفصيلي من الرئيس التنفيذي للشركة حول مقترح إنشاء المصنع ، و تشمل أنشطة المصنع فصل المادة العضوية الموجودة في المخلفات من خلال نخل المخلفات، ونقل المادة العضوية إلى منطقة المعالجة البيولوجية، وعمل نخل لاستخراج الوقود البديل ونقل المادة العضوية الناتجة إلي منطقة المعالجة البيولوجية، وتنقية وتجفيف الوقود البديل، بالإضافة إلي عمل المعالجة البيولوجية للمادة العضوية لتحويلها إلي سماد عضوي.

كما تشمل أنشطة المصنع استقبال المخلفات وعمل فرز أولى لها لاستبعاد المخلفات غير الصالحة للمعالجة ونقلها مع المرفوضات الناتجة من المعالجة إلى المدفن المحكوم.

وأكد الغضبان أن المشروع يهدف للنهوض ورفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات وعدم تراكم كميات القمامة فى المصانع أو خارجها ، بالإضافة لعدم الحرق العشوائى للمخلفات والتغلب علي مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها وتعظيم الاستفادة من مكونات المخلفات والتخلص الآمن من المرفوضات بالمدافن الصحية الآمنة .


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