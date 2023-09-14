اقتصادية قناة السويس تعرض حوافز الاستثمار خلال قمة الحزام والطريق بهونج كونج

وقالت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان اليوم ،على هامش الفعاليات، التقى الدكتور إبراهيم عبد الخالق، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشؤون الاستثمار والترويج، بحضور د. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وحسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار، والسفيرباهر شويخي، قنصل مصر العام بهونج كونج، مع ممثلي مؤسسة الصين الدولية لرأس المال الاستثماري (CICC)، وهي أكبر بنك استثماري في الصين، ومقره هونج كونج، للتعريف بالمنطقة الاقتصادية والحوافز التي تقدمها للمستثمرين، والميزات التنافسية للموقع الاستراتيجي لموانئ المنطقة على البحرين الأحمر والمتوسط ضمن مبادرة الحزام والطريق.

وناقش الجانبان إمكانية التعاون في سبيل اجتذاب الشركات الصينية الرائدة في قطاعات مستهدف توطينها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس سواء قطاع صناعة السيارات خاصة الكهربائية والصناعات المغذية لها، وكذلك صناعة الأدوية والمادة الفعالة والأجهزة الطبية، بالإضافة للهيدروجين الأخضر .

كما تم استعراض التجمعات الصناعية المتكاملة التي تخصصها المنطقة الاقتصادية لهذه الصناعات، وكذلك مناقشة إمكانية تقديم المؤسسة الصينية لتسهيلات تمويلية للشركات الصينية لإقامة مشروعات لها بالمنطقة الاقتصادية.

كما التقى الوفد مع نيكولاس هو، مفوض حكومة هونج كونج لمبادرة الحزام والطريق، وتطرق اللقاء للفرص التي تتيحها المبادرة للدول الواقعة على طريق الحرير وما تتضمنه من مشروعات للبنية التحتية، وتيسير التجارة، وتعزيز التكامل المالي، وتعزيز الشراكة الفعالة بين القطاعين الحكومي والخاص. كما تطرق اللقاء للحديث عن أهمية محور قناة السويس ضمن المبادرة، خاصة في ضوء الخدمات التي تقدمها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لدعم حركة التجارة العالمية من خلال الموانئ التابعة لها وعلى رأسها خدمات تموين السفن بالوقود التقليدي والأخضر.

كما تم التطرق إلى دور الشركات الصينية في موانئ المنطقة الاقتصادية مثل تحالف هاتشيسون وكوسكو وسي إم إيه المسؤول عن إدارة وتشغيل أحد الأرصفة بميناء السخنة باستثمارات 600 مليون دولار، في إطار الدور الفاعل الذي تلعبه هونج كونج في قطاع الخدمات المالية واللوجستية والموانئ، وضرورة تعزيز التعاون بين حكومة هونج كونج والمنطقة الاقتصادية في هذا المجال.

تجدر الإشارة إلى قيام وفد من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بجولة ترويجية في الصين وهونج كونج مايو الماضي، تضمنت العديد من اللقاءات مع مجتمع المال والأعمال الصيني، وأسفرت عن توقيع عدد كبير من العقود ومذكرات التفاهم في قطاعات صناعية متنوعة.





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