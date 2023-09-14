التمثيل التجاري: وزير التجارة والصناعة بجنوب أفريقيا يترأس بعثة تجارية لزيارة مصر قريبا

جاء ذلك خلال مشاركته في الندوة التي تنظمها لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين اليوم عن انضمام مصر للبريكس، بحضور الوزير مفوض تجاري يحيي الواثق بالله.

وأوضح أن البعثة تضم عددا من الشركات الراغبة في الاستثمار بمصر، وكذلك الشركات التي ترغب في جذب استثمارات مصرية لجنوب أفريقيا في مجالات المقاولات والانشاءات والزراعة والسياحة والكيماويات والتعدين والأدوية والمستحضرات الطبية وتصنيع السيارات والخدمات المالية.

وذكر عدلي أن جنوب أفريقيا ستشارك بأكبر جناح في المعرض الأفريقي للتجارة البينية الذي تستضيفه مصر خلال نوفمبر 2023، ويكون على رأسه وزير التجارة الجنوب أفريقي، منوها بأنه سيضم 100 شركة على مساحة 1000 متر مربع.

وأشار إلى ضرورة كسر الانطباع بأن هناك منافسة بين مصر وجنوب افريقيا على مركز الريادة في القارة السمراء، والتأكيد على أهمية التكامل والتعاون بين البلدين لما هو في صالح القارة.

ونوه عدلي إلى أن الرئيسين المصري والجنوب أفريقي التقيا خلال العام الجاري 3 مرات في باريس وروسيا والهند، وأن مصر وجنوب أفريقيا تسعيان لاحداث تكامل صناعي على مستوى القارة.

وأضاف أن هذا الأمر سيحظى باهتمام وزيري التجارة في البلدين خاصة فيما يتعلق بالعمل على اقامة حلف في مجال صناعة السيارات بحيث يتم التكامل وتعميق صناعة السيارات في القارة وامكانية دعوة دول اخرى مثل غانا وغينيا.

وعن مدى استفادة جنوب أفريقيا من عضويتها في البريكس، أوضح عدلي أن جنوب افريقيا انضمت للتجمع منذ القمة الثالثة عام 2011، ومنذ 12 عاما استفادت جنوب افريقيا من تواجدها في مجموعة البريكس حيث انعكس ذلك على نمو حجم التجارة بين جنوب وأفريقيا ودول التجمع بنحو 37% ليصل لنحو 51,4 مليار دولار في مقابل 37,4 مليار دولار خلال 2011.

وتابع أن صادرات جنوب افريقيا إلى دول التجمع“الصين، الهند، البرازيل، روسيا” حققت متوسط نمو 5,3% لتبلغ 17.6 مليار دولار في مقابل 16,9 مليار دولار خلال 2011، بينما ارتفعت واردات جنوب افريقيا من دول التجمع بنسبة 64% لتبلغ 33,6 مليار دولار في مقابل 20,5 مليار دولار.

وعن الاستثمارات، نوه عدلي إلى أن هناك تواجدا استثماريا هنديا كبيرا في مجال الصناعات الدوائية بجنوب افريقيا، مشيرا إلى أن جنوب افريقيا لا تريد لعضويتها في البريكس ان تحد من الاستثمارات الأوروبية والأمريكية لها، او عدم الاستفادة من المزايا التي تحصل عليها صادراتها عند الدخول للسوق الأمريكية.





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