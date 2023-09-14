محافظ الإسماعيلية يبحث مع مبادرة“ابدأ” توطين الصناعة الحديثة وتقليل الفجوة الاستيرادية

وأوضح بشارة – وفقا لبيان المحافظة – أن اللقاء تناول سبل التعاون المشترك وتعظيم الاستفادة من المبادرة في النهوض بالصناعة المصرية وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين والمناطق الصناعية والمصانع المتعثرة بالمحافظة.

وأشار المحافظ إلي أن المبادرة تتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة والابتكار في المجال الصناعي والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول ،

ورحب المحافظ ، بالتعاون مع أعضاء مبادرة“ابدأ” في تذليل كافة العقبات التي تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة والتي توقفت نتيجة بعض المعوقات، لافتًا إلى أهمية وجود استراتيجية موحدة للصناعة بشكل عام.

ومن جانبهم، استعرض أعضاء المبادرة ، ملامح وأهداف ومحاور المبادرة التي أُطلقت خلال حفل الأسرة المصرية، موضحين أن المبادرة تعمل على تحقيق استثمارات ذات منفعة اجتماعية وبيئية تعالج مشكلات الصناعة المصرية وتخلق فرصًا جديدة للنمو وتدفع عجلة الاقتصاد المصري نحو الأسواق العالمية، فضلا عن تأهيل العمالة المصرية وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات.





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