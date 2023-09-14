محافظ الإسماعيلية يبحث مع مبادرة“ابدأ” توطين الصناعة الحديثة وتقليل الفجوة الاستيرادية

محافظ الإسماعيلية يبحث مع مبادرة“ابدأ” توطين الصناعة الحديثة وتقليل الفجوة الاستيرادية
التاريخ
9/14/2023 2:03:58 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
بحث محافظ الإسماعيلية شريف فهمي بشارة، اليوم خلال استقباله وفد مبادرة“ابدأ” التي يتم تنفيذها بالتعاون مع مؤسسة“حياة كريمة“، توطين الصناعة الحديثة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير فرص العمل.
وأوضح بشارة – وفقا لبيان المحافظة – أن اللقاء تناول سبل التعاون المشترك وتعظيم الاستفادة من المبادرة في النهوض بالصناعة المصرية وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين والمناطق الصناعية والمصانع المتعثرة بالمحافظة.
وأشار المحافظ إلي أن المبادرة تتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة والابتكار في المجال الصناعي والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول ،
ورحب المحافظ ، بالتعاون مع أعضاء مبادرة“ابدأ” في تذليل كافة العقبات التي تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة والتي توقفت نتيجة بعض المعوقات، لافتًا إلى أهمية وجود استراتيجية موحدة للصناعة بشكل عام.
ومن جانبهم، استعرض أعضاء المبادرة ، ملامح وأهداف ومحاور المبادرة التي أُطلقت خلال حفل الأسرة المصرية، موضحين أن المبادرة تعمل على تحقيق استثمارات ذات منفعة اجتماعية وبيئية تعالج مشكلات الصناعة المصرية وتخلق فرصًا جديدة للنمو وتدفع عجلة الاقتصاد المصري نحو الأسواق العالمية، فضلا عن تأهيل العمالة المصرية وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات.
أ ش أ
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