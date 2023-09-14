قرر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، منح الرخصة الذهبية لشركتى“إنفيروبروسيس” و”الفيوم للمخازن والمستودعات”، وذلك وفقا للقرار الذى نشر فى الجريدة الرسمية اليوم.

ومن المقرر أن تنفذ شركة“إنفيروبروسيس” مصنعا لتدوير المخلفات وتصنيع الوقود البديل ومحببات الكربون والألياف من مخلفات الزجاج والبلاستيك.

ويقام المشروع على مساحة 78.8 ألف متر مربع فى المنطقة الصناعية بوادى السريرية فى محافظة المنيا، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى التى تمثل 25% من الطاقة الإنتاجية فى 30 يونيو 2024.

كما ستنفذ شركة“الفيوم للمخازن والمستودعات” مشروعا للمخازن الاستراتيجية فى الفيوم بسعة تخزينية 75 ألف بالتة.

ويقام المشروع على مساحة 38.4 ألف متر مربع فى المنطقة التجارية بحدائق دمو فى محافظة الفيوم، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع فى 1 يوليو 2024.

ووفقا للمادة الثانية من القرار:“تشمل الموافقة الواحدة الصادرة لكل من الشركتين المشار إليهما فى المادة الأولى من هذا القرار إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما فى ذلك تراخيص البناء وتخصيص العقارات اللازمة للمشروع، وتكون الموافقة الواحدة نافذة بذاتها دون الحاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر”.

ونصت المادة الثالثة على أن“تلتزم كل من الشركتين المشار إليهما فى المادة الأولى من هذا القرار بتنفيذ المشروع خلال البرنامج الزمنى المقرر، كما تلتزم بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بممارسة نشاطها وفقا للقوانين واللوائح، وبتنفيذ الإقرارات المقدمة من جانبها للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بما فى ذلك الإقرارات المتعلقة باستيفاء اشتراطات الحماية المدنية والاشتراطات البيئية، وتوفير كافة المرافق الخاصة بالبنية التحتية للمشروع”.

ونصت المادة الرابعة على أن“تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التنسيق مع كافة الجهات المختصة بنشاط الشركتين المشار إليهما فى المادة الأولى من هذا القرار، ويتعين على هذه الجهات تيسير كافة الإجراءات المتعلقة بنشاطها”.

كما تتولى الهيئة متابعة تنفيذ المشروعات الواردة بالمادة الأولى من هذا القرار، والتأكد من استكمال تنفيذها وفق البرنامج الزمنى المقرر، والتحقق من التزام كل من الشركتين المشار إليهما بتنفيذ الإقرارات المقدمة من جانبها، ويعرض الرئيس التنفيذى للهيئة تقارير دورية فى هذا الشأن على اللجنة العليا المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4251 لسنة 2022.