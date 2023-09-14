منح الرخصة الذهبية لشركتى“إنفيروبروسيس” و”الفيوم للمخازن والمستودعات”

منح الرخصة الذهبية لشركتى“إنفيروبروسيس” و”الفيوم للمخازن والمستودعات”
التاريخ
9/14/2023 2:03:55 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
قرر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، منح الرخصة الذهبية لشركتى“إنفيروبروسيس” و”الفيوم للمخازن والمستودعات”، وذلك وفقا للقرار الذى نشر فى الجريدة الرسمية اليوم.
ومن المقرر أن تنفذ شركة“إنفيروبروسيس” مصنعا لتدوير المخلفات وتصنيع الوقود البديل ومحببات الكربون والألياف من مخلفات الزجاج والبلاستيك.
ويقام المشروع على مساحة 78.8 ألف متر مربع فى المنطقة الصناعية بوادى السريرية فى محافظة المنيا، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى التى تمثل 25% من الطاقة الإنتاجية فى 30 يونيو 2024.
كما ستنفذ شركة“الفيوم للمخازن والمستودعات” مشروعا للمخازن الاستراتيجية فى الفيوم بسعة تخزينية 75 ألف بالتة.
ويقام المشروع على مساحة 38.4 ألف متر مربع فى المنطقة التجارية بحدائق دمو فى محافظة الفيوم، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع فى 1 يوليو 2024.
ووفقا للمادة الثانية من القرار:“تشمل الموافقة الواحدة الصادرة لكل من الشركتين المشار إليهما فى المادة الأولى من هذا القرار إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما فى ذلك تراخيص البناء وتخصيص العقارات اللازمة للمشروع، وتكون الموافقة الواحدة نافذة بذاتها دون الحاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر”.
ونصت المادة الثالثة على أن“تلتزم كل من الشركتين المشار إليهما فى المادة الأولى من هذا القرار بتنفيذ المشروع خلال البرنامج الزمنى المقرر، كما تلتزم بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بممارسة نشاطها وفقا للقوانين واللوائح، وبتنفيذ الإقرارات المقدمة من جانبها للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بما فى ذلك الإقرارات المتعلقة باستيفاء اشتراطات الحماية المدنية والاشتراطات البيئية، وتوفير كافة المرافق الخاصة بالبنية التحتية للمشروع”.
ونصت المادة الرابعة على أن“تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التنسيق مع كافة الجهات المختصة بنشاط الشركتين المشار إليهما فى المادة الأولى من هذا القرار، ويتعين على هذه الجهات تيسير كافة الإجراءات المتعلقة بنشاطها”.
كما تتولى الهيئة متابعة تنفيذ المشروعات الواردة بالمادة الأولى من هذا القرار، والتأكد من استكمال تنفيذها وفق البرنامج الزمنى المقرر، والتحقق من التزام كل من الشركتين المشار إليهما بتنفيذ الإقرارات المقدمة من جانبها، ويعرض الرئيس التنفيذى للهيئة تقارير دورية فى هذا الشأن على اللجنة العليا المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4251 لسنة 2022.
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