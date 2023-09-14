رئيس الوزراء يستعرض إجراءات تعظيم سياحة اليخوت وتطوير المراسي

رئيس الوزراء يستعرض إجراءات تعظيم سياحة اليخوت وتطوير المراسي
التاريخ
9/14/2023 2:03:01 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على أهمية الخطوات التى قامت بها الدولة خلال الفترة الماضية لتيسير إجراءات سياحة اليخوت، وتسهيل تقديم الطلبات من خلال المنصة الالكترونية التى تم إنشاؤها لهذا الغرض.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده مدبولي، رئيس اليوم الخميس، لاستعراض إجراءات تعظيم سياحة اليخوت وتطوير المراسي المختلفة، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء بحري وليد يوسف إبراهيم، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية للمنطقة الجنوبية، واللواء شريف بدوي عويضة، مُمثلًا عن أمن الموانئ، واللواء بكر الشامي، مُمثلًا عن إدارة الجوازات، والربّان حسام الدين محمد سيد، مدير عام السياحة واليخوت في قطاع النقل البحري، والدكتور أحمد عبدالحافظ، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لشئون الأمن السيبراني، ومسئولي الجهات المعنية.
وأوضح مدبولي، أن هناك المزيد من الخطط التي تعمل الحكومة على تنفيذها لتعظيم العائد من سياحة اليخوت، وخاصة من خلال زيادة عدد المراسي، وتقديم تسهيلات ومزايا لليخوت التي تأتي لمصر، والاستفادة من خبرات كبرى الشركات الدولية العاملة في مجال سياحة اليخوت.
من جانبه، أوضح وزير النقل أن قطاع النقل البحري يتابع بصفة دورية موقف المراسي السياحية من خلال لجان المرور الدوري المُشَكّلة للتأكد من صلاحية المراسي للعمل على صعيدي السلامة البحرية والحفاظ على البيئة البحرية، كما يعمل على تحديد أوجه القصور أولاً بأول، وتكليف مديري المراين بالعمل على رفع كفاءتها، وذلك لجعلها موانىء جاذبة لسياحة اليخوت الأجنبية.
كما أشار الوزير إلى الخطة الترويجية التى قامت بها الوزارة، من خلال إتاحة محتوى باللغات الأجنبية حول أهم التيسيرات التي تتيحها مصر، وإجراءات استخراج تصاريح الدخول والتأشيرات.
كذلك ناقش الاجتماع خطة إعداد خرائط تحتوي على معلومات عن المناطق التي يمكن ممارسة الأنشطة البحرية بها بالتعاون مع وزارة البيئة.
أ ش أ
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