رئيس الوزراء يستعرض إجراءات تعظيم سياحة اليخوت وتطوير المراسي

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده مدبولي، رئيس اليوم الخميس، لاستعراض إجراءات تعظيم سياحة اليخوت وتطوير المراسي المختلفة، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء بحري وليد يوسف إبراهيم، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية للمنطقة الجنوبية، واللواء شريف بدوي عويضة، مُمثلًا عن أمن الموانئ، واللواء بكر الشامي، مُمثلًا عن إدارة الجوازات، والربّان حسام الدين محمد سيد، مدير عام السياحة واليخوت في قطاع النقل البحري، والدكتور أحمد عبدالحافظ، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لشئون الأمن السيبراني، ومسئولي الجهات المعنية.

وأوضح مدبولي، أن هناك المزيد من الخطط التي تعمل الحكومة على تنفيذها لتعظيم العائد من سياحة اليخوت، وخاصة من خلال زيادة عدد المراسي، وتقديم تسهيلات ومزايا لليخوت التي تأتي لمصر، والاستفادة من خبرات كبرى الشركات الدولية العاملة في مجال سياحة اليخوت.

من جانبه، أوضح وزير النقل أن قطاع النقل البحري يتابع بصفة دورية موقف المراسي السياحية من خلال لجان المرور الدوري المُشَكّلة للتأكد من صلاحية المراسي للعمل على صعيدي السلامة البحرية والحفاظ على البيئة البحرية، كما يعمل على تحديد أوجه القصور أولاً بأول، وتكليف مديري المراين بالعمل على رفع كفاءتها، وذلك لجعلها موانىء جاذبة لسياحة اليخوت الأجنبية.

كما أشار الوزير إلى الخطة الترويجية التى قامت بها الوزارة، من خلال إتاحة محتوى باللغات الأجنبية حول أهم التيسيرات التي تتيحها مصر، وإجراءات استخراج تصاريح الدخول والتأشيرات.

كذلك ناقش الاجتماع خطة إعداد خرائط تحتوي على معلومات عن المناطق التي يمكن ممارسة الأنشطة البحرية بها بالتعاون مع وزارة البيئة.





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