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“المجتمعات العمرانية” توافق على تخصيص أراضى بنظام البيع بالدولار من خارج البلاد - جريدة البورصة

9/14/2023 2:02:48 PM
(MENAFN- Al-BoNews) وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية على بعض الطلبات بشأن تخصيص بعض قطع الأراضى لبعض شركات الاستثمار العقارى والتنمية العمرانية بنظام البيع بالدولار الأمريكى من خارج البلاد.

وتضمنت الموافقة: قطعة الأرض رقم (25) جنوب طريق الواحات بمدينة حدائق أكتوبر، بنشاط عمرانى مختلط بمساحة 48 فدانا، وقطعة أرض مقترحة على امتداد محور 26 يوليو بمدينة 6 أكتوبر بنشاط عمرانى مختلط بمساحة 27.34 فدان، وكذا قطعة أرض رقم (2) بمنطقة المحور المركزى القطاع الشمالى بمدينة الشيخ زايد بنشاط عمرانى مختلط بمساحة 19 فدانا.

بالإضافة إلى قطعة أرض بالقرب من منطقة اللوتس بمدينة القاهرة الجديدة بنشاط عمرانى مختلط بمساحة 8 أفدنة، وقطعة الأرض رقم (239) بالقطاع الثانى بمدينة القاهرة الجديدة بنشاط تجارى إداري، بمساحة 2076 متر مربع.

كما شملت الموافقة تخصيص عدد (5) أحواش زراعية بمدينة العاشر من رمضان بنظام البيع بالدولار الأمريكى من خارج البلاد لصالح إحدى الشركات المتخصصة فى الصناعة والتطوير، وقطعة الأرض رقم (6) مطلة على محور جمال عبد الناصر بمساحة 5408 متر مربع بنشاط محطة خدمة وتموين سيارات بمدينة 6 أكتوبر لصالح إحدى شركات الاستثمار.

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