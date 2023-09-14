“المجتمعات العمرانية” توافق على تخصيص أراضى بنظام البيع بالدولار من خارج البلاد - جريدة البورصة

“المجتمعات العمرانية” توافق على تخصيص أراضى بنظام البيع بالدولار من خارج البلاد - جريدة البورصة
التاريخ
9/14/2023 2:02:48 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية على بعض الطلبات بشأن تخصيص بعض قطع الأراضى لبعض شركات الاستثمار العقارى والتنمية العمرانية بنظام البيع بالدولار الأمريكى من خارج البلاد.
وتضمنت الموافقة: قطعة الأرض رقم (25) جنوب طريق الواحات بمدينة حدائق أكتوبر، بنشاط عمرانى مختلط بمساحة 48 فدانا، وقطعة أرض مقترحة على امتداد محور 26 يوليو بمدينة 6 أكتوبر بنشاط عمرانى مختلط بمساحة 27.34 فدان، وكذا قطعة أرض رقم (2) بمنطقة المحور المركزى القطاع الشمالى بمدينة الشيخ زايد بنشاط عمرانى مختلط بمساحة 19 فدانا.
بالإضافة إلى قطعة أرض بالقرب من منطقة اللوتس بمدينة القاهرة الجديدة بنشاط عمرانى مختلط بمساحة 8 أفدنة، وقطعة الأرض رقم (239) بالقطاع الثانى بمدينة القاهرة الجديدة بنشاط تجارى إداري، بمساحة 2076 متر مربع.
كما شملت الموافقة تخصيص عدد (5) أحواش زراعية بمدينة العاشر من رمضان بنظام البيع بالدولار الأمريكى من خارج البلاد لصالح إحدى الشركات المتخصصة فى الصناعة والتطوير، وقطعة الأرض رقم (6) مطلة على محور جمال عبد الناصر بمساحة 5408 متر مربع بنشاط محطة خدمة وتموين سيارات بمدينة 6 أكتوبر لصالح إحدى شركات الاستثمار.
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