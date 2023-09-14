كوهلر تشارك بابتكاراتها في أسبوع Index للتصميم بالمملكة العربية السعودية

كوهلر تشارك بابتكاراتها في أسبوع Index للتصميم بالمملكة العربية السعودية
التاريخ
9/14/2023 10:31:08 AM
(MENAFN- Asdaf News)
الرياض – أصداف نيوز :
إن الزمن يتغير، والعالم يستعد للدخول لمرحلة جديدة ثورية من المتوقع أن تخلق تحولات ثورية ذات آثار دائمة، وفي حين أن التغيير أمر حتمي، فإن الاستدامة تبقى حجر الزاوية في الحفاظ على التوازن في عالم دائم التطور والتغيير، الأمر الذي يجعلنا قادرين على خلق إرث مستدام للأجيال القادمة.
في هذا العصر الذي يتسم بالابتكار والتكنولوجيا، تتحدى كوهلر كل الصعاب، وتبرز كمنارة للتقدم منذ تأسيسها في عام 1873. مسترشدة بالفلسفة القائلة بأنه إذا كان من الممكن تخيل الشيء، فأنه من الممكن صناعته، حيث تؤيد كوهلر هذا التوجه باستمرار حيث إنها قامت بالسير على خطى الابتكار والجرأة خلال الـ 150 عامًا الماضية.
بعد النجاح الباهر الذي حققته نسخة 2022 من معرض INDEX في المملكة العربية السعودية، ينطلق حدث التصميم هذه السنة في رحلة تبشر بإلهام التصميم على مدار ثلاثة أيام. كانت كوهلر على أتم الاستعداد لجذب انتباه الجمهور مرة أخرى في الحدث الفريد من نوعه بمدينة الرياض وذلك مع الاستمرار في الاحتفال بمرور 150 عامًا لـ كوهلر من الابتكار والتميز في التصميم.
وفي ذات السياق، قال السيد آلان أوركارد، المدير التجاري لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، في شركة كوهلر:”من المنتجات الذكية المبتكرة إلى الضيافة الفاخرة، كانت كوهلر في طليعة التصميم والتكنولوجيا لمدة 150 عامًا.“الإيمان بالأفضل” هو هدفنا وفلسفتنا. نحن ندفع باستمرار كل ما هو جديد، ونسعى جاهدين لدعم المبدعين الذين سيشكلون الـ 150 عامًا القادمة. باعتبارنا أحد الشركاء الرئيسيين في Index Design Talks والعارضين خلال المعرض، نأمل في خلق تواصل مثمر ونسعى لإلهام المجتمع والاستلهام منه من المبدعين والمطورين والمصممين والمهندسين المعماريين.”
مسترشدة بتفانيها الذي لا يتزعزع في الخبرة والأساليب المبتكرة، تفتخر كوهلر بالمشاركة في رعاية Index Design Talks، حيث تتناغم الحوارات في Index Design Talks بشكل يتوافق مع مهمة كوهلر المتمثلة في توفير منصة يتم فيها سماع الأصوات المتنوعة، وتبني الأفكار الجديدة، وترسخ المفاهيم المبتكرة.
وكجزء من تراثها المستمر، ستقدم Kohler مجموعة محدودة من“إصدار الفنان”، وهي شهادة على الإبداع اللامحدود والشغف الدائم، حيث تعكس هذه الإبداعات الحصرية تفاني كوهلر في الجمع بين الفن والوظيفة في الحياة اليومية. ومن خلال تسليط الضوء على عروض منتجاتها، ستعرض Kohler بكل فخر مجموعة Anthem وStatement للاستحمام، مما يسمح للأفراد بتصميم حمامات تتماشى مع رؤيتهم الفريدة للحياة الصحية، في حين تعيد هذه المجموعات تعريف تجربة الاستحمام مع التخصيص في جوهرها.
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