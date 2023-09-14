كوهلر تشارك بابتكاراتها في أسبوع Index للتصميم بالمملكة العربية السعودية

الرياض – أصداف نيوز :

إن الزمن يتغير، والعالم يستعد للدخول لمرحلة جديدة ثورية من المتوقع أن تخلق تحولات ثورية ذات آثار دائمة، وفي حين أن التغيير أمر حتمي، فإن الاستدامة تبقى حجر الزاوية في الحفاظ على التوازن في عالم دائم التطور والتغيير، الأمر الذي يجعلنا قادرين على خلق إرث مستدام للأجيال القادمة.

في هذا العصر الذي يتسم بالابتكار والتكنولوجيا، تتحدى كوهلر كل الصعاب، وتبرز كمنارة للتقدم منذ تأسيسها في عام 1873. مسترشدة بالفلسفة القائلة بأنه إذا كان من الممكن تخيل الشيء، فأنه من الممكن صناعته، حيث تؤيد كوهلر هذا التوجه باستمرار حيث إنها قامت بالسير على خطى الابتكار والجرأة خلال الـ 150 عامًا الماضية.

بعد النجاح الباهر الذي حققته نسخة 2022 من معرض INDEX في المملكة العربية السعودية، ينطلق حدث التصميم هذه السنة في رحلة تبشر بإلهام التصميم على مدار ثلاثة أيام. كانت كوهلر على أتم الاستعداد لجذب انتباه الجمهور مرة أخرى في الحدث الفريد من نوعه بمدينة الرياض وذلك مع الاستمرار في الاحتفال بمرور 150 عامًا لـ كوهلر من الابتكار والتميز في التصميم.

وفي ذات السياق، قال السيد آلان أوركارد، المدير التجاري لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، في شركة كوهلر:”من المنتجات الذكية المبتكرة إلى الضيافة الفاخرة، كانت كوهلر في طليعة التصميم والتكنولوجيا لمدة 150 عامًا.“الإيمان بالأفضل” هو هدفنا وفلسفتنا. نحن ندفع باستمرار كل ما هو جديد، ونسعى جاهدين لدعم المبدعين الذين سيشكلون الـ 150 عامًا القادمة. باعتبارنا أحد الشركاء الرئيسيين في Index Design Talks والعارضين خلال المعرض، نأمل في خلق تواصل مثمر ونسعى لإلهام المجتمع والاستلهام منه من المبدعين والمطورين والمصممين والمهندسين المعماريين.”

مسترشدة بتفانيها الذي لا يتزعزع في الخبرة والأساليب المبتكرة، تفتخر كوهلر بالمشاركة في رعاية Index Design Talks، حيث تتناغم الحوارات في Index Design Talks بشكل يتوافق مع مهمة كوهلر المتمثلة في توفير منصة يتم فيها سماع الأصوات المتنوعة، وتبني الأفكار الجديدة، وترسخ المفاهيم المبتكرة.

وكجزء من تراثها المستمر، ستقدم Kohler مجموعة محدودة من“إصدار الفنان”، وهي شهادة على الإبداع اللامحدود والشغف الدائم، حيث تعكس هذه الإبداعات الحصرية تفاني كوهلر في الجمع بين الفن والوظيفة في الحياة اليومية. ومن خلال تسليط الضوء على عروض منتجاتها، ستعرض Kohler بكل فخر مجموعة Anthem وStatement للاستحمام، مما يسمح للأفراد بتصميم حمامات تتماشى مع رؤيتهم الفريدة للحياة الصحية، في حين تعيد هذه المجموعات تعريف تجربة الاستحمام مع التخصيص في جوهرها.