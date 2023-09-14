كلاود بوكس تكنولوجيز تعزز خدماتها الأمنية في الإمارات من خلال مركز عمليات الأمن المتقدم

دبي – أصداف نيوز:

أعلنت كلاود بوكس تكنولوجيز ، الشركة المختصة بخدمات تقنية المعلومات، عن إطلاق مركز عمليات الأمن في دبي، والذي نفذته شركة آر إيه تكنولوجيز التابعة لكلاود بوكس تكنولوجيز. تم إطلاق مركز عمليات الأمن بهدف تلبية متطلبات العملاء المحليين بشكل أساسي، وهو مجهز بأحدث الأدوات التقنية لإتاحة الرصد والكشف على مدار الساعة ودعم الاستجابة المركّزة بشكل يضمن سرعة تحديد واحتواء الأحداث الأمنية. كما يمتثل مركز عمليات الأمن بشكل كامل للمعايير التنظيمية السارية.

ويتمثل دور آر إيه تكنولوجيز في إتاحة خبراتها الواسعة لحماية شبكات العملاء ضد حالات الخرق الأمني المحتملة، حيث يستخدم مركز عمليات الأمن الأدوات والتقنيات المتطورة للكشف عن أية تغييرات في التهديدات السيبرانية والاستجابة السريعة لها بالتدابير المضادة المناسبة.

كما إن مركز عمليات الأمن مجهز لمراقبة الشبكات والبنية التحتية لتقنية المعلومات على مدار الساعة دون انقطاع، إلى جانب استخدام القاعدة المعرفية لاستقصاء التهديدات الداخلية، والبيانات الخارجية من الشركاء والجهات التنظيمية من أجل كشف وتحديد التهديدات السيبرانية بشكل آني والتحقيق فيها وتحليلها. فالأمن السيبراني يمتد لأبعد من إدارة المخاطر، ويتضمن جوانب استراتيجية تؤثر على قدرات المنتجات والفعالية التنظيمية وعلاقات العملاء بشكل يرتكز على متطلبات العملاء الدقيقة.

وأضاف:“شهدنا مؤخرًا استثمارات عالمية ضخمة في البنية التحتية الرقمية، ولا بد من حماية تلك الاستثمارات من التهديدات المحتملة – وهنا يأتي الدور الهام لمركز عمليات الأمن. فنحن نعمل على تقييم المخاطر وتعزيز قدرة تلك الأصول على الصمود في وجه التهديدات، ما يعزّز الموقف الأمني للعملاء ويدعم كفاءة قدراتهم الأمنية وتحسنها المستمر.”

وبفضل مركز عمليات الأمن الجديد، أصبحت كلاود بوكس تكنولوجيز مهيّأة لمساعدة عملائها على وضع الاستراتيجيات السيبرانية الشمولية، والتي تغطي أبعادًا عديدة من المخاطر والأعمال والثقافة المؤسسية. وستكون للمركز قيمة بارزة في جهود الشركات نحو الرقمنة وتمكينها من توفير بيئة آمنة.

ومن جانبه قال بيجو أوني، نائب الرئيس لدى كلاود بوكس تكنولوجيز:“يمتلك فريقنا في آر إيه تكنولوجيز فهمًا دقيقًا للتداعيات الأمنية، ويسعى إلى التعامل بشكل استباقي مع التهديدات والهجمات الفعلية. وتساعد تلك المقاربة العملاء في تخفيف المخاطر المحتملة والتقدم على المهاجمين من الناحية الأمنية، إذ إن احترافيتنا في ديناميكيات مراكز عمليات الأمن، والجوانب الدقيقة في السياق المحلي، والمتطلبات التنظيمية وأحدث التقنيات تمكننا من تقديم المساعدة المتكاملة من خلال مركزنا لعمليات الأمن.”

يحظى عملاء كلاود بوكس تكنولوجيز بمستويات أمنية غير مسبوقة بفضل مركز عمليات الأمن المتطور، والذي يقدم الحماية المتكاملة والرصد على مدار الساعة، واستقصاء الأمن الآنيّ بشكل يدعم تحديد التهديدات السيبراني والتخفيف من آثارها بفعالية، وإدارة المخاطر الشاملة لسرعة الكشف والاستجابة للمشاكل المحتملة، وتجنب التهديدات بفضل الفهم العميق لمشهد التهديدات. كما إن بوسع استراتيجيات الاستجابة الاستباقية للأحداث من كلاود بوكس تكنولوجيز المساعدة في تحديد نقاط الضعف.

وإلى جانب الحماية من التهديدات السيبرانية والأضرار المترتبة عليها، يحقق مركز عمليات الأمن تخفيضًا ملموسًا في التكاليف المرتبطة بالخرق الأمني، كما يساعد العملاء في إعداد تقارير الامتثال الدورية وفي الامتثال التنظيمي مع القوانين المختلفة مثل قانون نقل التأمين الصحي والمساءلة HIPPA والقانون العام لحماية البيانات GDPR.