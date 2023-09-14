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ممشى اليمامة بجدة .. مشاريع رياضية مجتمعية لتعزيز الصحة العامة

9/14/2023 10:31:07 AM
(MENAFN- Asdaf News)

جدة – أصداف نيوز:

يشهد ممشى اليمامة في محافظة جدة، إقبالاً كبيراً من ممارسي رياضة المشي من سكان المحافظة وزوارها وبشكل مستمر من أجل قضاء أوقات ممتعة, ويقع الممشى على مساحة 45 ألف متر مربع، ويبلغ طوله 1800 متر بعرض 25 مترًا، بأشجار مظلة وجلسات متنوعة، بالإضافة إلى احتوائه على 45 ألف شجيرة، و 382 عمود إنارة.

كما يوفر الممشى نحو 520 موقفًا خاصًا بالسيارات، وتوفير ساحة للتمارين الرياضية بمساحة 600 متر مربع، إلى جانب مناطق ألعاب للأطفال بمساحة 1500 متر مربع ومنطقة ألعاب رياضية تصل مساحتها إلى 900 متر مربع، وحرصت أمانة جدة على توفير مختلف الخدمات التي تناسب جميع شرائح المجتمع ومن بينهم ذوي الاحتياجات الخاصة.

يُذكر أن أمانة محافظة جدة نفذت خلال الـ 5 أعوام الماضية أكثر من 22 ممشى موزعة في أنحاء المحافظة، حيث تم تجهيزها وفق أحدث المشاريع الرياضية، في حين يأتي إطلاق هذه المشاريع الحيوية ضمن إستراتيجية الأمانة لتنفيذ مشاريع مجتمعية لتعزيز الصحة العامة، وتحقيقًا لأحد أهداف رؤية المملكة 2030 بزيادة عدد ممارسي الرياضة بصفة منتظمة.

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