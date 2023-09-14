ممشى اليمامة بجدة .. مشاريع رياضية مجتمعية لتعزيز الصحة العامة
التاريخ
9/14/2023 10:31:07 AM
(MENAFN- Asdaf News)
جدة – أصداف نيوز:
يشهد ممشى اليمامة في محافظة جدة، إقبالاً كبيراً من ممارسي رياضة المشي من سكان المحافظة وزوارها وبشكل مستمر من أجل قضاء أوقات ممتعة, ويقع الممشى على مساحة 45 ألف متر مربع، ويبلغ طوله 1800 متر بعرض 25 مترًا، بأشجار مظلة وجلسات متنوعة، بالإضافة إلى احتوائه على 45 ألف شجيرة، و 382 عمود إنارة.
كما يوفر الممشى نحو 520 موقفًا خاصًا بالسيارات، وتوفير ساحة للتمارين الرياضية بمساحة 600 متر مربع، إلى جانب مناطق ألعاب للأطفال بمساحة 1500 متر مربع ومنطقة ألعاب رياضية تصل مساحتها إلى 900 متر مربع، وحرصت أمانة جدة على توفير مختلف الخدمات التي تناسب جميع شرائح المجتمع ومن بينهم ذوي الاحتياجات الخاصة.
يُذكر أن أمانة محافظة جدة نفذت خلال الـ 5 أعوام الماضية أكثر من 22 ممشى موزعة في أنحاء المحافظة، حيث تم تجهيزها وفق أحدث المشاريع الرياضية، في حين يأتي إطلاق هذه المشاريع الحيوية ضمن إستراتيجية الأمانة لتنفيذ مشاريع مجتمعية لتعزيز الصحة العامة، وتحقيقًا لأحد أهداف رؤية المملكة 2030 بزيادة عدد ممارسي الرياضة بصفة منتظمة.
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