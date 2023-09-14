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الهيكل التيتانيوم يحمي شاشات آيفون 15 ضد الكسر

9/14/2023 10:12:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الويكل الإخباري- تحدثت الكثير من التقارير عن إمكانيات ومواصفات جهاز أبل الجديد آيفون 15، ولكن غابت عن التقارير إحدى أهم المشاكل التي كانت تؤرق مستخدمي أجهزة آيفون طوال السنوات الماضية، وهي تعرض شاشة الجهاز للكسر، وهي المشكلة التي ربما تضاءلت منذ إصدار آيفون 13، منذ عامين، ولكنها مازالت قائمة، فهل زادت آيفون من حمايتها لشاشاتها وظهر الأجهزة الزجاجي لتصبح أكثر صلابة؟


وفقاً لمتابعة الكثير من الأجهزة التي تعرضت شاشاتها أو ظهر الأجهزة للكسر، يأتي الكسر غالبا ليس بسبب الوقوع مباشرة على الشاشة، وإنما بسبب سقوط الجهاز على حوافه وأركانه، الأمر الذي يؤدي لانطعاج جسم الجهاز بشكل يضغط على الشاشات، والكلام على لسان أمير عوان أخصائي إصلاح الأجهزة المحمولة.


ويقول عوان إن أركان الأجهزة المصممة من الألمونيوم بصفة خاصة تكون الأكثر عرضة للوقعات والصدمات، وانطعاجها ولو بشكل خفيف يؤدي إلى الضغط على أضعف أجزاء الشاشة وهو الأركان، الأمر الذي يؤدي لكسر الشاشة وظهور شكل ((آشعة الشمس)) المتعارف عليه في الأجهزة المحمولة.

البيان


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