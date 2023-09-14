ميزة جديدة تجعل ملفات غوغل أكثر ذكاءً

وقد يسهل على المستخدمين العثور على الملفات التي يحتاجونها، مثل العقود أو المستندات الضريبية أو السجلات الطبية.

وسيستخدم البحث الذكي التعلم الآلي لتحديد المستندات المهمة، بناءً على مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك محتواها ونوع الملف وتاريخ الإنشاء. وبمجرد تحديد المستند على أنه مهم، سيتم تمييزه في تطبيق الملفات حتى يتمكن المستخدمون من العثور عليه بسهولة.

وبالإضافة إلى إبراز المستندات المهمة، سيتمكن البحث الذكي أيضاً من اقتراح المستندات ذات الصلة.



على سبيل المثال، إذا فتح المستخدم عقداً، فقد يقترح البحث الذكي عقوداً أخرى قام المستخدم بحفظها، ويمكن أن يساعد ذلك المستخدمين على البقاء منظمين، والعثور على المستندات التي يحتاجون إليها بسرعة أكبر.

ولا يزال البحث الذكي قيد التطوير، ولكن يُعتقد أنه سيتم إصداره في تحديث مستقبلي لتطبيق الملفات، وهي ميزة جديدة ومبتكرة من شأنها أن تجعل تطبيق الملفات أكثر فائدة، خاصة في الحالات التي تتطلب تفاصيل مهمة موجودة في المستند على الفور، بحسب موقع فون أرينا.

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