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4 أردنيين يحصلون أعلى العلامات بامتحان مزاولة مهنة الطب في الولايات المتحدة

9/14/2023 10:12:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حصل 4 أطباء من خريجي الجامعة الأردنية، على أعلى العلامات في امتحان "السريري - Step 2" لمزاولة مهنة الطب في الولايات المتحدة الأميركية لعام 2023، مسجلين بذلك إنجازا أردنيا متميزا على مستوى العالم.
وفي الامتحان الذي تنافس فيه عدد كبير من الأطباء حول العالم حصل الطبيب أحمد الشروف على علامة 282، الأعلى في الامتحان، فيما حصل الطبيب توفيق برقاوي على 281، والطبيب إسحق خوري 280، بينما حصل الطبيب أحمد كفاف على علامة 274.
وعبر رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات، عن اعتزازه بخريجي "طب الأردنية" والتي تشكّل علامة فارقة على مستوى الأردن، مؤكدا أنها ترفد المجتمع الطبّي والإنساني سنويا بفوج مميز مبدع.

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