4 أردنيين يحصلون أعلى العلامات بامتحان مزاولة مهنة الطب في الولايات المتحدة

4 أردنيين يحصلون أعلى العلامات بامتحان مزاولة مهنة الطب في الولايات المتحدة
التاريخ
9/14/2023 10:12:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - حصل 4 أطباء من خريجي الجامعة الأردنية، على أعلى العلامات في امتحان "السريري - Step 2" لمزاولة مهنة الطب في الولايات المتحدة الأميركية لعام 2023، مسجلين بذلك إنجازا أردنيا متميزا على مستوى العالم.
وفي الامتحان الذي تنافس فيه عدد كبير من الأطباء حول العالم حصل الطبيب أحمد الشروف على علامة 282، الأعلى في الامتحان، فيما حصل الطبيب توفيق برقاوي على 281، والطبيب إسحق خوري 280، بينما حصل الطبيب أحمد كفاف على علامة 274.
وعبر رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات، عن اعتزازه بخريجي "طب الأردنية" والتي تشكّل علامة فارقة على مستوى الأردن، مؤكدا أنها ترفد المجتمع الطبّي والإنساني سنويا بفوج مميز مبدع.
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