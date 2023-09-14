مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة
التاريخ
9/14/2023 10:12:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - تعود عجلة دوران الدوريات اليوم الخميس 14-9-2023 بعد فترة من التوقف بسبب الأجندة الدولية، إذ تنطلق منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري السعودي، على رأسها مباراة الأخدود ضد الاتحاد في السادسة مساء، بينما تستكمل المنافسات على مدار اليومين المقبلين.
في حين باقي الدوريات العالمية ستعود تباعًا بداية من يوم الجمعة، على رأسها مباريات الدوري الإنجليزي والدوري الاسباني والدوري الألماني.
مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
الأخدود× الاتحاد- الساعة 6 مساء على قناة SSC HD
الوحدة× ضمك- الساعة 9 مساء على قناة
مواعيد مباريات كأس الإمارات
العين× البطائح- الساعة 4:30 مساء
الإمارات× الوحدة- الساعة 4:30 مساء
النصر× عجمان- الساعة 7 مساء
ملاعب
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