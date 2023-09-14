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مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

9/14/2023 10:12:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعود عجلة دوران الدوريات اليوم الخميس 14-9-2023 بعد فترة من التوقف بسبب الأجندة الدولية، إذ تنطلق منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري السعودي، على رأسها مباراة الأخدود ضد الاتحاد في السادسة مساء، بينما تستكمل المنافسات على مدار اليومين المقبلين.
في حين باقي الدوريات العالمية ستعود تباعًا بداية من يوم الجمعة، على رأسها مباريات الدوري الإنجليزي والدوري الاسباني والدوري الألماني.
مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الأخدود× الاتحاد- الساعة 6 مساء على قناة SSC HD
الوحدة× ضمك- الساعة 9 مساء على قناة
مواعيد مباريات كأس الإمارات

العين× البطائح- الساعة 4:30 مساء
الإمارات× الوحدة- الساعة 4:30 مساء


النصر× عجمان- الساعة 7 مساء

ملاعب

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