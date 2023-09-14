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معرض للحرف والصناعات اليدوية في مادبا

9/14/2023 10:12:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظمت مديرية سياحة مادبا اليوم الخميس، معرضا للصناعات والحرف اليدوية، بهدف استقطاب السياح وإبراز المنتج السياحي في مادبا.
وقال مدير سياحة مادبا وائل الجعنيني، إن المعرض يأتي ضمن أنشطة سياحة مادبا لهذا العام، حيث يتم تنظيم معرض للصناعات والحرف اليدوية والمأكولات الشعبية في مركز زوار مادبا.

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