معرض للحرف والصناعات اليدوية في مادبا
التاريخ
9/14/2023 10:12:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - نظمت مديرية سياحة مادبا اليوم الخميس، معرضا للصناعات والحرف اليدوية، بهدف استقطاب السياح وإبراز المنتج السياحي في مادبا.
وقال مدير سياحة مادبا وائل الجعنيني، إن المعرض يأتي ضمن أنشطة سياحة مادبا لهذا العام، حيث يتم تنظيم معرض للصناعات والحرف اليدوية والمأكولات الشعبية في مركز زوار مادبا.
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