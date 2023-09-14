انقطاع الكهرباء عن جميع ولايات نيجيريا
التاريخ
9/14/2023 10:12:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - شهدت نيجيريا انقطاعا للتيار الكهربائي على مستوى، الخميس، بعد انهيار الشبكة الكهربائية بسبب عطل فني، حسبما أفادت شركات توزيع الكهرباء في الدولة الواقعة بغرب إفريقيا.
أثر الانقطاع على جميع ولايات نيجيريا الـ36 والعاصمة أبوجا.
وانهارت الشبكة عدة مرات، ولم يكن من الواضح متى ستتم استعادة الطاقة الكهربائية.
وأصدرت شركة توزيع كهرباء "إينوجو"، التي تزود جنوب شرق نيجيريا بالكهرباء، بيانا أعلنت فيه انهيار "النظام بالكامل".
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