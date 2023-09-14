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انقطاع الكهرباء عن جميع ولايات نيجيريا

9/14/2023 10:12:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شهدت نيجيريا انقطاعا للتيار الكهربائي على مستوى، الخميس، بعد انهيار الشبكة الكهربائية بسبب عطل فني، حسبما أفادت شركات توزيع الكهرباء في الدولة الواقعة بغرب إفريقيا.
أثر الانقطاع على جميع ولايات نيجيريا الـ36 والعاصمة أبوجا.
وانهارت الشبكة عدة مرات، ولم يكن من الواضح متى ستتم استعادة الطاقة الكهربائية.
وأصدرت شركة توزيع كهرباء "إينوجو"، التي تزود جنوب شرق نيجيريا بالكهرباء، بيانا أعلنت فيه انهيار "النظام بالكامل".

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