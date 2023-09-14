أسماء بنات جديدة وناعمة مستوحاة من فصل الشتاء

رسيل

ماء عذب يملأ الآبار بعد هطول المطر.



ديم

المطر المستمر في الهطول.



رودينا

هي السحابة التي غطت الرسول صلى الله عليه وسلم في غار حراء



توهين

اسم فتاة هندي الأصل، ويعني بياض الثلج.



مزن

الغمام.

مزنة

وهي السحابة المليئة بالماء.



رذاذ

المطر الساكن الخفيف.



رهمة

مطر خفيف ولكن أقوى من الرذاذ.



نويلاني

يشير الاسم للضباب أو الندى، وهو من منطقة هاواي بشكل أساسي، كما قد

يعني الاسم“من السماء”

توشار

قطرات المطر.



هاليم

اسم بنت يدل على المناطق المعتدلة في الحرارة



تهتان

مطر غزير



عباب

مطر كثير.

رسيل

ماء عذب يملأ الآبار بعد هطول المطر.



رين

أنواع من الطيور تظهر في فصل الشتاء.



روبين

اسم نوع من العصافير التي تظهر في فصل الشتاء.



برد

الجو البارد

طل

أخف المطر وأضعفه.



حيا

ماء المطر الذي يحيي الأرض بعد موتها.



وَدْق

المطر المستمر



شمس

نسبة إلى شمس الشتاء الدافئة

بشائر

التفاؤل والخير والمطر خير



جود

جود هو المطر الغزير والرعود هو كثرة الرعد.



إبراق

اسم بنت جميل يعنى حدوث البرق واللمعان والضوء الشديد.



سيلا

اسم عربي مأخوذ من كلمة السيل، وهو يعني الأمطار أو السيول.

سنو

اسم فتاة فرنسي الأصل، ويعني بياض الثلج.



نيف

اسم لاتيني ويعني الثلج.



بيانكا

اسم إيطالي الأصل، ويعني اللون الأبيض الذي يشبه الثلج.

سيدتي