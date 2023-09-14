المعتقل ماهر الأخرس يعلّق إضرابه عن الطعام



والمعتقل ماهر الأخرس (52 عاما) من بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، كان قد أعلن إضرابه لحظة اعتقاله في 23 آب المنصرم، وهو أسير سابق أمضى خمس سنوات في سجون الاحتلال، وفي عام 2020 خاض إضرابًا رفضاً لاعتقاله الإداري استمر لمدة 103 أيام، وهو متزوج وأب لستة أبناء، علمًا أنّه محتجز في زنازين معتقل "الجلمة".



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