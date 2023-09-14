المعتقل ماهر الأخرس يعلّق إضرابه عن الطعام

المعتقل ماهر الأخرس يعلّق إضرابه عن الطعام
التاريخ
9/14/2023 10:12:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفاد نادي الأسير، اليوم الخميس، بأن المعتقل ماهر الأخرس علّق إضرابه المفتوح عن الطعام، الذي استمر لمدة 23 يومًا، وذلك لإعطاء فرصة لمحاميه "للتفاوض" حتى تاريخ الجلسة المقبلة في الـ 26 من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، حيث وجه الاحتلال بحقّه مؤخرا لائحة اتهام تتضمن تهما حول "التحريض"، و"تقديم خدمات".
والمعتقل ماهر الأخرس (52 عاما) من بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، كان قد أعلن إضرابه لحظة اعتقاله في 23 آب المنصرم، وهو أسير سابق أمضى خمس سنوات في سجون الاحتلال، وفي عام 2020 خاض إضرابًا رفضاً لاعتقاله الإداري استمر لمدة 103 أيام، وهو متزوج وأب لستة أبناء، علمًا أنّه محتجز في زنازين معتقل "الجلمة".
وفا
MENAFN14092023000208011052ID1107069376
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.