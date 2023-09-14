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المعتقل ماهر الأخرس يعلّق إضرابه عن الطعام

9/14/2023 10:12:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفاد نادي الأسير، اليوم الخميس، بأن المعتقل ماهر الأخرس علّق إضرابه المفتوح عن الطعام، الذي استمر لمدة 23 يومًا، وذلك لإعطاء فرصة لمحاميه "للتفاوض" حتى تاريخ الجلسة المقبلة في الـ 26 من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، حيث وجه الاحتلال بحقّه مؤخرا لائحة اتهام تتضمن تهما حول "التحريض"، و"تقديم خدمات".


والمعتقل ماهر الأخرس (52 عاما) من بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، كان قد أعلن إضرابه لحظة اعتقاله في 23 آب المنصرم، وهو أسير سابق أمضى خمس سنوات في سجون الاحتلال، وفي عام 2020 خاض إضرابًا رفضاً لاعتقاله الإداري استمر لمدة 103 أيام، وهو متزوج وأب لستة أبناء، علمًا أنّه محتجز في زنازين معتقل "الجلمة".

وفا


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