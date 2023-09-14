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ملتقى البرلمانيات يؤكد أهمية التشاركية للنهوض بالقطاع السياحي في البترا

9/14/2023 10:12:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد أعضاء ملتقى البرلمانيات الأردنيات أهمية التعاون والتشاركية بين القطاعين العام والخاص للنهوض بواقع القطاع السياحي في البترا.
ودعوا خلال لقائهم اليوم الخميس بمجموعة من ممثلي جمعية وكلاء السياحة والسفر وجمعية أصحاب الفنادق في البترا الى أهمية الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الجهات العاملة في القطاع السياحي ودعمها بشكل يتحقق معه المصلحة العامة وتنظيم المهن التابعة للقطاع .
وأشارت رئيسة الملتقى النائب زينب البدول إلى أننا اليوم مطالبون بوضع خطط واستراتيجيات وطنية تدعم القطاع السياحي في البترا و تؤهله ليكون قادرا على تحقيق اعلى معايير التنمية المستدامة وبما يخدم المصلحة العامة.
وبينت ان هناك وعياُ وادراكاً لدى كثير من أبناء مدينة البترا بأهمية الانخراط بالعمل في المجالات والمشاريع السياحية ما يدعونا إلى تسخير كافة الإمكانيات لتطوير مهاراتهم وتمكينهم وخصوصا فئة الاناث وتنظيم عملهم ضمن الأطر القانونية.
وأكدت البدول على أهمية حماية المستثمر ودعم الاستثمارات العاملة بقطاع السياحة لما لها من دور كبير في دفع عجلة الاقتصاد و الحد من نسب البطالة بين الشباب .
بدورهن أكدت أعضاء الملتقى: النواب فليحة الخضير ورهق الزواهرة وعبير الجبور أهمية استغلال التطور الكبير الذي تشهده القطاعات السياحة في البترا والعمل على دمج المرأة وتدريبها وتنمية مهاراتها.

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