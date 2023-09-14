بولندا تأمل في دعوة أوكرانيا للانضمام إلى الناتو خلال قمة واشنطن



وقال: "نأمل أن تصبح قمة واشنطن للحلف بمثابة دعوة لأوكرانيا، ولا شك لدينا في أن الولايات المتحدة ستبذل قصارى جهدها باعتبارها الحليف الأكبر والأقوى حتى تصبح قمة واشنطن هذه تاريخية، ولو لمجرد أنها ستكون يوبيل، حتى يكون لهذا اليوبيل بعد تاريخي في صنع القرار".



وأضاف دودا: "بالطبع، فإن القرار الأكثر تاريخية، الذي يثبت أيضا جوهر قيم (الناتو)، سيكون دعوة أوكرانيا للانضمام إلى الحلف، وهو ما يعبر في واقع الأمر عن استجابة (الناتو) لإرادة المجتمع الأوكراني، الذي يريد أن تكون أوكرانيا جزءا من الحلف".



وكان دودا قد صرح الأربعاء الماضي، بأنه "لا يمكن الحديث عن انضمام أوكرانيا إلى حلف "الناتو" في الوقت الراهن، لأن العمليات العسكرية تجري على أراضيها".

RT