بولندا تأمل في دعوة أوكرانيا للانضمام إلى الناتو خلال قمة واشنطن

بولندا تأمل في دعوة أوكرانيا للانضمام إلى الناتو خلال قمة واشنطن
التاريخ
9/14/2023 10:12:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أعرب الرئيس البولندي أندريه دودا عن أمله في دعوة أوكرانيا لعضوية "الناتو" خلال قمة الحلف المقبلة في واشنطن.
وقال: "نأمل أن تصبح قمة واشنطن للحلف بمثابة دعوة لأوكرانيا، ولا شك لدينا في أن الولايات المتحدة ستبذل قصارى جهدها باعتبارها الحليف الأكبر والأقوى حتى تصبح قمة واشنطن هذه تاريخية، ولو لمجرد أنها ستكون يوبيل، حتى يكون لهذا اليوبيل بعد تاريخي في صنع القرار".
وأضاف دودا: "بالطبع، فإن القرار الأكثر تاريخية، الذي يثبت أيضا جوهر قيم (الناتو)، سيكون دعوة أوكرانيا للانضمام إلى الحلف، وهو ما يعبر في واقع الأمر عن استجابة (الناتو) لإرادة المجتمع الأوكراني، الذي يريد أن تكون أوكرانيا جزءا من الحلف".
وكان دودا قد صرح الأربعاء الماضي، بأنه "لا يمكن الحديث عن انضمام أوكرانيا إلى حلف "الناتو" في الوقت الراهن، لأن العمليات العسكرية تجري على أراضيها".
RT
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