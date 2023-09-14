نصيحة أحمد زاهر لجمهوره تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي



وقال زاهر: "رد الغلط بالغلط في وقت غلط مش غلط عشان السكوت على الغلط بيتفهم غلط".

وتفاعل مع نصيحة زاهر عدد كبير من الجمهور بين مؤيد لكلامه بضرورة الرد على كل من يتجاوز في حق أحد، ومؤكد أن زاهر بهذه الرسالة ينشر مبدأ عدم التسامح بين الناس... والمفروض أنه قدوة للناس ولا يجوز أن يشجّعهم على مثل تلك الأفعال.



لها