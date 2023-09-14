نصيحة أحمد زاهر لجمهوره تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

نصيحة أحمد زاهر لجمهوره تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي
التاريخ
9/14/2023 10:12:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أثار الفنان أحمد زاهر الكثير من الجدل بين جمهوره بعد تداول مقطع فيديو ظهر فيه وهو يوجّه نصيحة غريبة إليهم، حيث طالبهم بعدم التسامح وبضرورة الرد على مَن يخطئ في حقهم.
وقال زاهر: "رد الغلط بالغلط في وقت غلط مش غلط عشان السكوت على الغلط بيتفهم غلط".
وتفاعل مع نصيحة زاهر عدد كبير من الجمهور بين مؤيد لكلامه بضرورة الرد على كل من يتجاوز في حق أحد، ومؤكد أن زاهر بهذه الرسالة ينشر مبدأ عدم التسامح بين الناس... والمفروض أنه قدوة للناس ولا يجوز أن يشجّعهم على مثل تلك الأفعال.
لها
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