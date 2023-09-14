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ضبط اعتداءات كبيرة في الكرك لتعبئة صهاريج وبرك

9/14/2023 10:12:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزارة المياه والري / سلطة المياه ان كوادرها التفتيشية لدى وحدة الرقابة الداخلية بالتعاون مع شركة مياه العقبة ووزارة الداخلية بالتنسيق مع مديرية الأمن العام من خلال المنسق الأمني لدى سلطة المياه ضبطت اعتداءات كبيرة على خطوط المياه المخصصة للاستخدام المنزلي لتعبئة صهاريج في مناطق كفيراز وسنينة من المزار الجنوبي/ الكرك .


و قالت سلطة المياه ان كوادرها التفتيشية ازالت المخالفات وقامت بإعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة بالمخالفين وتقدير قيمة المياه المسروقة واحالة الأوراق للأجهزة المختصة لضبط المعتدين واحالتهم للقضاء، مؤكدة على ان حملتها مستمرة لرصد وإزالة أي شكل من أشكال الاعتداءات على المياه ومحاسبة المسؤولين عنها في مختلف مناطق المملكة وبكل قوة ودعم وتعاون من كافة الأجهزة الرسمية.

ودعت المواطنين في جميع المناطق الى الإسراع بالإبلاغ عن أي شبهة حول ذلك .

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