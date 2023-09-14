ضبط اعتداءات كبيرة في الكرك لتعبئة صهاريج وبرك



و قالت سلطة المياه ان كوادرها التفتيشية ازالت المخالفات وقامت بإعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة بالمخالفين وتقدير قيمة المياه المسروقة واحالة الأوراق للأجهزة المختصة لضبط المعتدين واحالتهم للقضاء، مؤكدة على ان حملتها مستمرة لرصد وإزالة أي شكل من أشكال الاعتداءات على المياه ومحاسبة المسؤولين عنها في مختلف مناطق المملكة وبكل قوة ودعم وتعاون من كافة الأجهزة الرسمية.

ودعت المواطنين في جميع المناطق الى الإسراع بالإبلاغ عن أي شبهة حول ذلك .