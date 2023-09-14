«دبي المالي العالمي» يطلق مبيعات مشروعه السكني الأول «دي آي اف سي ليفينج» 20 سبتمبر



أعلن مركز دبي المالي العالمي انطلاق المبيعات في مشروعه السكني «دي آي إف سي ليفينج DIFC Living» اعتباراً من 20 سبتمبر.

والمشروع هو السكني الاول لمركز دبي المالي العالمي الذي يتم طرحه للبيع، وسيضم أكثر من 170 مسكناً يتبنى مفهوماً جديداً للعيش ويرسم ملامح أسسه المستقبلية. ومن المقرر الانتهاء من العمل على هذا المشروع المتكامل ومتعدد الاستخدامات مع مرافق سكنية وتجارية مستقلة ومترابطة في الوقت ذاته، بحلول الربع الثالث من عام 2026. وتم تعيين شركة الاستشارات العقارية العالمية «نايت فرانك» كشريك التسويق والمبيعات الحصري الذي سيكون مسؤولاً عن مبيعات الوحدات السكنية.

ويعتمد المشروع والذي يبلغ ارتفاعه 1186 متراً نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئةLEED، ويتكون من 41 طابقاً، منها 24 طابقاً مخصصاً للوحدات السكنية. ويتيح البرج السكني مزيجاً واسعاً من أنواع الوحدات السكنية التي تتراوح من شقق سكنية بغرفة نوم واحدة إلى ثلاث غرف نوم، وشقق ذات علّية من غرفة نوم واحدة وثلاث غرف نوم. كما يضم المشروع 9 طوابق من المساحات التجارية، وتم تخصيص طابقين منها للمساحات المكتبية المشتركة التي تأتي ضمن إطار المرحلة الثالثة من خطة توسعة «إنوفيشن هب» التابع لمركز دبي المالي، مجتمع الابتكار الأكبر في المنطقة.



ويحتضن المشروع مطعم «ذا كراون»، الذي سيشكل إضافة مميزة إلى دبي ويسهم في تعزيز المشهد العمراني لمركز دبي المالي العالمي وترسيخ مكانته وجهة رائدة لأسلوب الحياة الراقية. كما سيضم طابق المنصة من المشروع عدداً من المطاعم والمقاهي التي ستوفر للسكان المزيد من الخيارات في مجال المطاعم في مدينة تشهد ازدهاراً في وجهات تناول الطعام. ويمكن للمقيمين أيضاً الاستفادة من خدمات الكونسيرج، وغرف الاجتماعات والصالات الخاصة، ومسبح بأفق لامتناهي «إنفينيتي» مع إمكانية التحكم بدرجة حرارته، ومركز لياقة بدنية، وصالة سينما خاصة، ومنطقة لعب مخصصة للأطفال، وغيرها الكثير. وسيتم ربط «DIFC Living»مع مشروع «جيت أفينيو»، مما يوفر للمقيمين والزوار فرصة الاستمتاع بحزمة من الفعاليات والأنشطة العائلية التي يحتضنها «جيت أفينيو» على مدار العام.

وقال صالح العقربي، الرئيس التنفيذي للعقارات في مركز دبي المالي العالمي للاستثمارات: «تشهد أنماط الحياة اليومية ومفاهيم العمل والرفاهية على الصعيد العالمي وفي مركز دبي المالي العالمي تطوراً مستمراً. وهو ما يتطلب إعادة صياغة مفهوم استغلال المساحات داخل منازلنا وأماكن عملنا، ويأتي مشروعنا الجديد DIFC Living بمثابة استجابة لهذه الحاجة حيث يوفر مجموعة واسعة من المساحات السكنية والتجارية والمساحات المكتبية المشتركة ضمن بيئة سكنية عصرية ومتناغمة تحت سقف واحد لتلبي متطلبات مجتمعنا العالمي المتنامي».